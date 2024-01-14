MIRROR Time｜Jer感性分享成軍5年感受 Ian Alton感觸 盧瀚霆爆喊 (18:50)

Jer感性表示：「雖然我係一個好容易喊嘅人，但我都好努力為大家撐住，希望我哋喺同一條船上嘅呢一班人，唔會畀外界任何一個人睇死﹗」（ViuTV圖片）

ViuTV節目《MIRROR Time》昨晚（13日）播出的最後一集，成員們各自寫了一封「給MIRROR的信」，並輪流親自讀出心底話。李駿傑（Jeremy）﹑邱士縉﹑王智德和盧瀚霆（教主）等先後眼濕濕，相當感觸，而Jeremy在寫信期間，早已禁不住流淚，十分感性。柳應廷（Jer）是最後一個發言，分享成軍5年感受時，他說：「呢5年就似過山車咁，得到好多，可以成為一個歌手，成為大家陪伴，一直以來都係我嘅夢想，𠵱家可以實現到，係一件好幸福嘅事。呢5年除咗唱歌外，試咗好多唔同﹑我覺得好難嘅嘢，跳舞﹑表演﹑演戲，每件事對我嚟講都係好大挑戰，例如喺你哋咁多位，跳舞咁叻嘅人面前，每一次我都覺得好吃力，但係呢一切我都覺得好值得為自己驕傲嘅事，因為呢啲學習同成長，先會成就𠵱家嘅我，所以好多謝你哋每一位。」

Jer續說：「相信上年對我哋每一個嚟講，都係好難過嘅一年，個人有好多負面情緒，我相信大家都會有，但我自己諗番點樣可以走過嗰個階段嘅自己？因為我覺得一切都得來不易，大家由素人，好辛辛苦苦地純粹為咗追夢﹑去參加比賽，再組成MIRROR，去到𠵱家出道咗5年，可以為大家表演，我覺得係一件唔簡單﹑唔容易嘅事，我一直都帶住呢份鍾意表演嘅初心，去提自己喺團隊中要繼續向前行，咁我都希望....

我都知道經歷咗好多事後，大家可能對於生活上﹑或表演上有好多壓力，但我都希望大家可以繼續撐下去，雖然我係一個好容易喊嘅人，但我都好努力為大家撐住，希望我哋喺同一條船上嘅呢一班人，唔會畀外界任何一個人睇死﹗希望大家記得12個人喺同一條船上，向住同一個方向行，係一件一啲都唔容易嘅事，可能我哋都各有性格或缺陷，但希望大家都接納大家多啲，記住初心，我從來都係一個唔係好鍾意群體生活嘅人，但好慶幸同你哋一齊，經歷過﹑跌過﹑擁抱過，未來一定會更加好﹗」

Jer的一番感性說話，令Jeremy﹑Ian和Alton眼濕濕，而教主更爆喊，他還躲在呂爵安身後哭，Edan也予以安慰。

感性分享後，12子穿上由製作組度身訂做的睡衣，玩終極國王遊戲，就是玩猜包剪揼，勝出者可以獨佔「幸運之輪」4個席位，經過一輪混戰後，結果由邱士縉（Stanley）勝出，而他亦大方將其中兩格分享給Ian和Alton，增加大家中獎機會，但到最後幸運之神眷顧Jeremy，令他如願在去年底出多一首Solo歌，節目組還分享Jeremy《獨角獸之戀》誕生過程。

（即時娛樂）