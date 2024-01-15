3料視后佘詩曼個人奪4獎成大贏家︰好開心 唔知行乜嘢運 (00:45)

佘詩曼在今晚《萬千星輝頒獎典禮2023》上連奪「最佳女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「大灣區最喜愛TVB女主角」，成為三料視后，連同「最佳衣著女藝人」，全晚其奪得4個獎，成為大贏家。她騷後受訪時直言完全估不到︰「今日真係一個好難忘嘅晚上，我好珍惜、好感恩，最開心係攞到劇集獎，大家都心想事成。」

談到張智霖現身頒發「最佳劇集」，佘詩曼說︰「真係好驚喜，佢、羅嘉良、林保怡、楊茜堯係我合作過嘅老拍檔，喺佢哋手上得到獎項，真係勾起咗好多回憶，因為我哋以前都係一齊拼搏，好有意義。其實由高海寧得獎開始，我已經忍唔住喊，好戥佢開心﹗（黃宗澤話你得一個獎要飲3杯。）我唔知得唔得，爭住先。」

佘詩曼表示這晚對她來說是人生最高峰︰「絕對係﹗我唔知行咗乜嘢運，真係好開心，唔知講乜嘢好。大滿貫？好多謝觀眾支持，我成日睇好多留言，見佢哋寫好多意見畀我哋，唔止淨係我，包括我哋個劇集，分析得好仔細，有時仲比我本人更仔細。我下次會從佢哋嘅方向再諗得仔細啲去研究我每一個角色。」

談到如何慶祝，佘詩曼表示暫未有時間，只能出席今晚頒獎禮後的慶功宴。至於可會買禮物給自己，她笑言︰「仲買，唔好咁貪心，我今晚會瞓得好好。」

（即時娛樂）