《潛行》破500萬票房 朱鑑然表現亮眼 劉俊謙造型減齡回春 (15:54)

劇情講到彭于晏得知朱鑑然慘痛遭遇，再到殮房認屍時，傷心欲絕，更動真情流下男兒淚。（大會提供）

由劉德華﹑林家棟﹑彭于晏和劉雅瑟主演的電影《潛行》，已於1月11日上映。電影上映至今4日，已衝破500萬票房，昨日（14日）單日票房逾150萬，成績不俗，令劇組上下感鼓舞。

戲中主演的型男彭于晏外，另外兩位型男劉俊謙和朱鑑然的演出，亦相當搶眼，當中數朱鑑然最出位，他在戲中遭遇相當慘，令人同情，既要被車撞、又被毒打更慘遭水刑之苦，場場動作戲極不簡單。

此外，拍到停屍間一幕時，朱鑑然要花長時間用特技化妝，一隻眼長期被封上，赤裸上身瞓在停屍間鐵牀扮死屍，環境陰涼，他既凍又餓，維持這樣狀態拍攝一個早上，朱鑑然停機時要進食保溫，他直言：「瞓得好辛苦。」

戲外朱鑑然和彭于晏是多年好友，正式埋位前都不停去傾、研究情感戲分以及揣摩角色。劇情講到彭于晏得知朱鑑然慘痛遭遇，再到殮房認屍時，傷心欲絕，更動真情流下男兒淚。

對於演死屍一幕，朱鑑然說：「演死屍非常不易，發現閉氣對自己來說都有難度，想以完全靜止狀態演出，因為對手都在演戲，如果見到我郁動，便會影響到對方情緒，所以堅持要閉氣，直到堅持不住為止，拍出來應該見不到我有郁動。」彭于晏更趁着朱鑑然做訪問時突然亂入，2人感情相當友好。

劉俊謙今次友情客串飾演專業駭客，又要主導整個攻防戰，在戲中有着強烈存在感，對於阿謙來說是另一挑戰。他說：「今次飾演高智商的駭客，編劇團隊、劉生（劉德華）以及導演都跟我講解關於駭客世界，學了不同網絡術語，因為我完全不知他們實際上如何操作，又未試過演類似角色。幸好早前曾與導演和劉生合作過一次，今次劉生飾演我老闆，不算很緊張。」搞笑的是阿謙已34歲，但因為角色造型要減齡似24歲，有回春的感覺。

（即時娛樂）