MIRROR年半後再開騷 舞台機關極少冇懸掛裝置 姜濤成功收身狀態弗 (22:19)

MIRROR的演唱會舞台以安全為上，舞台機關只有前後各一個升降台，半空亦沒懸掛任何裝置。（鍾偉茵攝）

男團MIRROR前年的首次紅館演唱會因發生嚴重墜屏意外而腰斬，餘下場次改在今晚（15日）起於亞洲國際博覽館進行補場，連同加場合共舉行16場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》。鑑於上次的嚴重意外，MIRROR這次開騷一切以安全為主，工字形舞台的機關極少，只在舞台的前後位置各有一個升降台，主舞台上設有1大2小合共3個熒幕，全部均是貼住牆擺放，半空沒再懸掛任何裝置。

演唱會於晚上8時半開始，熒幕播出12子的片段，MIRROR以一身黑配金的型格打扮現身，跳唱團歌《Rocketstars》、《Sheesh》及《Innerspace 》。12子之前為演出閉關，今晚跳唱時狀態大勇，姜濤亦明顯消瘦了不少。MIRROR隨後以小組、Solo形式出場，陳瑞輝（Frankie）及邱傲然（Tiger）打頭陣施舞功，然後是正副隊長楊樂文（Lokman）及江𤒹生（AK）合唱歌曲《Fight Your Corner》。王智德（Alton）獻唱個人單曲《非物質文化遺產》時大騷麒麟臂，換上Y2K造型的Lokman跳唱《如果電話亭》，兩人之後與AK合唱，炒熱全場氣氛。

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（即時娛樂）