MIRROR亞博騷｜呂爵安伙Jer合唱 4鏡仔變Rock友夾Band (14:56)

男團MIRROR昨晚（15日）在亞博舉行演唱會首場，呂爵安（Edan）和柳應廷（Jer）合唱蕭敬騰《皮囊》，之後Edan曬壯臂唱出《霸道總裁》；另外，邱士縉（Stanley）﹑邱傲然（Tiger）﹑Jer和楊樂文（Lokman）化身Rock友夾Band，4鏡仔唱出《Alright》﹑《說再見了吧》及《收聲多謝》﹗

演唱會尾聲，12子先換上白色西裝合唱《人類群星閃耀時》及《We All Are》，Encore環節再換上牛仔Look，獻唱《Ignited》後，才由隊長楊樂文（Lokman）發言：「觀迎大家來到第一場MIRROR演唱會，有沒有發覺這個Moment才第一次聽到我們說話，我們一直唱唱唱﹑跳跳跳，其實很多時候，都未必行出來講好多話，但我們一直唱一直跳，還有只要你們在這裏，我們12個什麼都不說，但都會講一句：『大家好，我哋係MIRROR﹗』」

12子獻唱《BOSS》時，還安排印有他們樣貌圓形紙碎，於半空撒下答謝粉絲，不少粉絲爭相搶奪。頭場彩蛋落在李駿傑（Jeremy）身上，他透露每場會有不同彩蛋，他率先衝出來，是希望可獨自站在台上表演說話，他笑道；「我想表演說話3分鐘給大家看，因為平時做訪問都是隊長Lokman說，完全沒有我份，這件事是否好驚訝？」隨後Jeremy唱出新歌《獨角獸之戀》，最後12子再度現身合唱《We Are》，手牽手向粉絲鞠躬謝幕。

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（即時娛樂）