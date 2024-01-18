梁洛施首談與李澤楷關係 花7年走出情傷 公開2人不婚原因 (13:49)

現年35歲的梁洛施（Isabella）曾與富商李澤楷相戀，兩人的戀情2008年曝光，並於交往期間誕下3子。不過，梁洛施於2011年發聲明宣布2人分手，將共同撫養兒子。回復單身的她專心照顧兒子，直至近年才復出拍戲。梁洛施近日接受《魯豫有約》節目訪問，首次公開談及與李澤楷的舊情。她坦言當年遇上李澤楷時，覺得是碰到今生摯愛，很愛很愛他，雖然母親曾提醒她不能為愛情放棄所有，她就是不聽。主持魯豫問當時其所屬的公司是否很崩潰，梁洛施坦言︰「當然了，但這是我的選擇。回頭看，我沒後悔，我是一選擇了就會繼續走。」

梁洛施說︰「他是很富有，但是我真的沒想，我愛他就是愛他，就這麼簡單，但是外面的聲音寫得很複雜。再選一次，我還是這樣選，我是很渴望有自己家庭。付出給我孩子，我覺得很值得。」梁洛施坦言那時候當然想過跟李澤楷結婚，但不能強求。她解釋︰「因為他太受女人歡迎，那樣我就接受不了，我想活得有底氣。」

3年情告終，梁洛施直言分手令她很痛苦︰「心理、狀態好像繞圈很久，才能真正面對和接受，情緒上不開心了好幾年。不是那麼簡單，真是要時間慢慢地走出來，真正完全走出來是2018年。」與李澤楷分開多年，3個兒子如今亦已10多歲，梁洛施透露目前兩人相處得挺好，就是孩子的爸爸、媽媽關係。她說︰「挺好的，挺好，就是父母關係。挺好的，相處得挺好。」

梁洛施透露拍攝電影《爆裂點》時，兒子有跟她開工，電影上映後也有入場觀看。她表示有天兒子突然說︰「媽媽，你有沒有後悔生了我們？如果你沒有我們，事業會很好，但你生了我們就好像卡住了。」梁洛施強調她沒後悔，覺得現在開始也不遲。她說︰「我熱愛我工作，我真的花了很長時間走出來，認清自己。」

（即時娛樂）