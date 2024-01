next

「靚聲王」張偉文經理人方俊是唱家班,他去年參加《中國寧夏.平羅全國網絡歌手大賽》獲「最佳人氣歌手獎」。在恩師張偉文鼓勵下,方俊以6位數金額自資推出單曲《鼓舞》,曾遇挫敗或受疾病煎熬的人打打氣,帶出正能量。71歲的張偉文近年患上認知障礙症,已有6年沒有做和音,但今次特地為方俊出山,以靚聲加持和唱「dance with you walk with you」。

《鼓舞》歌曲創作班底大有來頭,作曲朱敏希曾為姜濤、謝霆鋒、鄭欣宜創作歌曲,劉卓輝填詞。《鼓舞》歌詞更為方俊度身訂造,唱出他自強不息的心聲,雖然方俊走入音樂行業30年,由80年代開始灌錄卡拉OK大碟到做幕後示範代唱,直至近年演出及做直播,但從未擁有過屬於自己的歌曲,人到中年的他仍然不會放棄,堅持要在事業上給自己一個突破。

方俊對於擁有第一首屬於自己的歌,他形容不可思議,亦感謝恩師支持:「張偉文經常叫我『要有自己嘅歌,搵到屬於自己嘅舞台。』」張偉文到錄音室當日是1 Take過完成任務。《鼓舞》MV邀得好友EO2成員 Eddie(彭迪安)、陳思齊、奇哥上山下海,到東龍島取景,而張偉文亦在碼頭客串幾個鏡頭。

