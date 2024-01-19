王敏奕擺脫花瓶形象 事業引擎全力運行 未有生仔空間 (23:08)

王敏奕在無綫劇《旁觀者》中飾演患有高敏症的女警阿魚，與周柏豪飾演的連環殺手覓希發展出一段虐心戀。她回想最初見監製時只知是一個普通愛情故事，沒想到在拍攝過程中常被觸動到情緒。「我有時不是想哭，但情緒太多。我很容易代入角色處境、情緒，感覺到就哭，所以經常哭，即使劇本沒要求，我也哭了出來。」

王敏奕不認同自己是個「花瓶」，認為演員不應被自身外表局限。「有時聽見別人說認不出劇中的我，我會很開心，因為觀眾真的看見了角色，而不是王敏奕。我是個享受躲在角色背後努力的演員，外界開始認同和欣賞，我很開心。我不是天才級演員，要靠後天努力，不斷改善，默默做好工作。」

拍劇辛苦，王敏奕表示丈夫曾國祥也肉痛，但看見她做到喜歡和享受的工作，也戥她高興。「老公明白這種內心的滿足感，是不可以用金錢及物質去衡量。每個人的成就感也不同，不一定是要得到什麼獎項。老公給我自由做想做的事，等於我也給他自由去拍戲。戲劇是我們很喜歡的東西，是我們的共同話題和默契，不會有壓力和分歧。」

王敏奕曾希望與曾國祥合作，男方執導，她來演，但後來發現這種合作的壓力會很大。「我們都是想專注在作品的演員和導演、用作品說話的人，合作的話或會令作品被忽略。他也不想我被閒話，所以他說過如非必要，也不會用我。不過，我還是覺得有機會，沒有不可能的事。」

兩人婚後至今仍忙於工作，王敏奕直言與丈夫目前的生活節奏不適合生小朋友。「如果有小朋友，就要花很多時間在孩子身上，做這一行很難。我們兩個都在這行工作，總有一個要犧牲。現在引擎正在運作，不可以停下來，開始愈來愈多機會，就要先打拼，免得將來後悔。還有點時間，生小朋友是一個很大的緣分，看緣分吧，在這方面沒有絕對。」

老爺曾志偉是無綫總經理，王敏奕強調當初加入無綫時，曾志偉還不是公司高層，她簽約是因為想在事業上有新嘗試。對於外界認為身為「家嫂」的她在無綫的機會比別人多，王敏奕覺得說法欠公平︰「選擇我的是監製和導演，我相信他們是真心覺得可以給我機會。我很多謝用過我的監製和導演，機會都是他們給我的。我最初簽約是希望唱歌，雖然計劃趕不上變化，我沒有放棄，還是希望有機會。」

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（即時娛樂）