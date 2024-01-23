Alton曬腹肌冧粉絲 對Stanley甘拜下風 孖Lokman同台跳唱 (17:04)

MIRROR亞博演唱會昨晚（22）舉行第7場，今晚（23日）休息，明晚舉行第8場。昨晚彩蛋是「王勁」王智德（Alton），他表示曾在Ig限時動態問大家：「有啲乜嘢想同我講，我用演唱會覆你哋﹗」Alton搞笑稱經過「王智德會計師事務所」分析後，得出3個方向，他說：「第一，Alton你有好型，咁有型唔關我事，係你哋覺得我有型，你哋品味好；第二，點解你唔除衫？命令式，所以我就唔係咁隨便嘛，邊度有冷氣呀？」然後不經意拉高上衣騷結實腹肌，全場尖叫﹗他續說：「第3樣嘢亦係主要方向，你首歌好正呀，幾時出第2首？我有同公司爭取嘅，公司就同我講考慮一下，一下呀﹗我一個人講就一下，但有9000幾人，就考慮9000幾下囉﹗」

現場鏡粉不斷大叫他除衫，Alton笑說：「除衫嚟講呢，就唔知算唔算收費項目，因為一除會整到妝頭，今次我私人Respect，除衫嘅嘢留畀Stanley（邱士縉），留畀佢自己彩蛋分享，我唔好講咁多，佢今次好勁，甘拜下風﹗」之後Alton邀請隊中好兄弟楊樂文（Lokman）上台，2人戴上黑超並Rap唱出新作《放低燈牌金腰帶》，而現場觀眾亦十分配合，齊齊放低燈牌，只揈手機燈及手燈，場面同樣壯觀。

（即時娛樂）