58歲關寶慧目標攞影后 欠靈魂伴侶耿耿於懷 仍憧憬愛情 (22:48)

關寶慧入行33年，數年前憑舞台劇《她媽的葬禮》奪「第二十八屆香港舞台劇獎」最佳女主角（喜劇/鬧劇），演技獲得認可，她認為在其演藝生涯中已經有交代。

關寶慧相隔4年、早前再度參演音樂劇《我們的青春日誌》，在40場表演期間，因咳嗽和鼻敏感而影響狀態，患病時身邊缺乏另一半照顧，令她感慨自己下月便踏入58歲仍孤單一人，但她不會放棄，對愛情還充滿憧憬，說﹕「始終要有伴侶，人生沒有愛情就不夠圓滿。身邊朋友相繼結婚，曾經覺得結婚是很容易，但自己等待多年都未嫁得出，才發現不是必然。我覺得姻緣遲早降臨在自己身上，但都定下限期，80歲仍無人追求就死心！（遇到心儀對象會否主動出擊？）好少，若感受到對方心意，會給予提示，始終感情是相對，我不會強人所難。」

對於與黃日華的緋聞傳足兩年，隨著黃日華否認而告一段落，問到是否鬆一口氣？關寶慧淡然說：「一張合照被人講足兩年，我看得好淡，不介意被人講，若華哥煞有介事，即他看的角度跟我不同，不過都替他慘，被網民評價、指指點點，網民對我算好，期待和支持我有新戀情，可惜我現在沒有追求者。」

關寶慧沒有因為年紀問題而降低擇偶條件，依舊喜歡高大靚仔、高學歷、有內涵的男人，認為人生有另一半才圓滿，她說：「有時幾可憐，全家人食飯，永遠得我一個，患病又無人照顧陪睇醫生，這方面確實令我耿耿於懷，唉，多過沒有獎。」

目前自由身的她曾簽約無綫10年，2002年約滿時公司曾提出加薪一半，她仍去意已決，因為愛自由，不喜歡受一間公司束縛太久。

她說﹕「自由身都不容易，被壓價、又試過拍完收不到片酬，有些人只叫我收一封利市就算，好忟憎，雖然屋企教落不要怕蝕底，但無理由每次都要我蝕底，他們經常說無錢叫我幫手，有次我忍不住反駁﹕『無錢就不要開戲，點解無錢要人幫手，掙錢又不是分紅給我。』凡事要自己來就被剝削。」

關寶慧自覺演藝生涯開心居多，否則做不下去，亦因為累積經驗，讓她學懂面對事情，她說：「跟我同期出道藝人，都有類似經歷的，不過可能沒有我那麼激動，夠膽經常在訪問裏重提，我覺得自己唯一不幸，就是沒有人幫我，找不到一個好經理人，自己亦不懂管理演藝事業，不過看成績都OK啦，我渴望攞獎，前幾年憑舞台劇《她媽的葬禮》獲得第28屆香港舞台劇獎的最佳女主角（喜劇/鬧劇），都不錯，但我未滿意，目標攞埋影后。」

關寶慧知道娛樂圈搵食艱難，所以初入行已積穀防飢，儲到錢就買磚頭保值，做包租婆，至於有幾多間，她沒正面回答，她說：「OK啦，好少，餓不死，但環境轉變，未必會再買樓，可能放銀行保本或者投資電影。」

欲知專訪詳情，請留意明天（1月26日）明報娛樂版。

（即時娛樂）