亞洲超星團｜奧利體能差棄爭先選歌 1香港代表殺入前9名 (15:18)

5位守擂區隊伍隊長接受平板支撐挑戰，撐到最後的一位可率先揀歌。（大會提供）

無綫偶像選秀節目《亞洲超星團》今晚（27日）播出的第10集將分成兩部分進行，首部分是第3次公演組隊真人騷，第2部分則是第2輪排位公布。

第三次公演將進行團隊搶擂戰，超星練習生將分為守擂區隊伍和攻擂區隊伍各5支隊伍，最終前5位的隊伍將獲星耀值加權，守擂區隊伍的任務是守住隊伍排名在前5名之內，而攻擂區隊伍的任務則是令自己的隊伍攻入前5名。守擂區隊伍表演歌曲是《La Song》、《R&B All Night》、《Cheetah》、《Good Boy Gone Bad》和《頭髮亂了》，攻擂區隊伍表演歌曲則是《初戀》、《Bang Bang》、《夢想發射計劃》、《Make A Wish》和《Dangerously》。

守擂區隊伍率先分組，隊長由第2次公演表現最好的5位超星練習生擔任，分別是奧利、陳鑫昊、王坤、艾克力亞和金東彬，隊長可自由選曲和自行揀選心儀隊員。5位隊長需接受平板支撐挑戰，撐到最後的一位可率先揀歌。這對比較瘦弱的奧利非常不利，面對其餘4名體能擔當即時陷入苦戰，結果奧利僅支撐了1分多鐘便全身震兼大叫「我想死」，未幾就宣布放棄。雜技演員出身的艾克力亞和體能擔當陳鑫昊則鬥到最後。

節目第2部分是第2輪超星練習生人氣排位公布，一眾超星練習生移師香港無綫電視城進行錄影，由節目召集人曾志偉負責公布排名！第2輪排位結果出人意表，頭9名位置出現不少變動，首輪排名共有2名香港代表殺入前9名，但今次只剩下1位香港代表。

（即時娛樂）