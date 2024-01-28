狀王之王｜張達明升呢演宋世傑養父 親解新舊版本分別 (21:38)

王浩信、姚子羚主演的劇集《狀王之王》是1997年劇集《狀王宋世傑》的前傳，張達明當年在劇中飾演宋世傑，郭藹明則飾演白玲瓏。時隔27年，宋世傑及玲瓏換上由王浩信、姚子羚飾演，張達明除了擔任《狀》劇的監製，亦在劇中飾演宋世傑養父宋安。（大會提供 / 明報製圖）

張達明監製、林子聰任總導演，王浩信、姚子羚、金剛、王子涵、陳楨怡等合演的無綫（TVB）劇集《狀王之王》明晚（29日）首播。《狀王之王》是1997年首播的劇集《狀王宋世傑》前傳，張達明當年在劇中飾演宋世傑，郭藹明則飾演白玲瓏。時隔27年，新版《狀王之王》的宋世傑及玲瓏角色換上由王浩信及姚子羚飾演，張達明則演宋世傑養父宋安。

相隔多年再參演以宋世傑為題材的劇集，並擔任監製一職，張達明說︰「今次角色最唔同係好多特別造型同化妝，係超乎想像嘅。以前演宋世傑時，話晒自己第一次做劇集主角，所以要顧掂自己啲對白同演法先，冇乜點理其他嘢。今次做監製最大分別就係要顧好多嘢，由拍攝方法、搵演員、演員配搭等都要處理，希望可以創造出新嘅經典組合。」

談到新任宋世傑王浩信，張達明讚不絕口：「佢好稱職，演技好、夠投入同想像力好豐富。我同佢都去過外國上演技深造班，佢夠高大，好多動作都比我強。呢套劇，我主要教佢點玩把扇，其實以前我都唔係專登為咗宋世傑個角色去學玩扇，但咁啱喺演藝學院學咗一啲京劇嘅技能，就將學咗嘅嘢融入個角色度。我教完浩信後，佢即刻諗到點用自己嘅方法去玩，仲要好估你唔到嘅。」至於新版與舊版的最大分別，張達明笑言是王浩信：「佢比我高大靚仔同威猛好多囉！新版保留唔少舊版嘅元素，姚子羚同郭藹明一樣咁靚咁打得，宋世傑同玲瓏都係會攜手查案同有好多奇遇，佢哋會全力以赴打破困局，搵出真相。」

《狀王之王》的其中一條宣傳片中，宋世傑在玲瓏（姚子羚飾）、宋九（金剛飾）、小鳳（王子涵飾）及劇中「龍虎豹」3人組周百恩、蔡尚晉及宋懿芳共6名演員陪襯下，以經典廣告歌為襯底，大跳娘味甚濃的「宋世傑硬銷舞」。眾人除了要忍住笑載歌載舞，更要做出「拱照」宋世傑的動作。全程企C位的王浩信拋開身分，走音地唱出：「宋世傑，冇得頂，好似太陽咁溫暖，畀人老屈不要驚，世傑出馬，好似雪人融化了！」

（即時娛樂）