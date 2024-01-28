呂珊熱愛演藝工作不言休 貼緊潮流留意新一輩歌曲 (23:00)

呂珊本月30日及31日於伊利沙伯體育館舉行《珍音樂呂珊演唱會》，她透露舞台是四面台設計，香港作為主場，能跟熟悉的團隊班底合作，比起在外地演出方便，資源亦較充裕，連歌單編排上亦有分別。她預告必唱選擇有徐小鳳《順流逆流》、《風的季節》，梅艷芳《飛躍舞台》及《赤的疑惑》，還有一些英文歌及小調粵曲，期待帶來驚喜。

呂珊未夠6歲便加入童星行列拍粵語長片，擁有逾50年的演藝資歷。她的父親是傳媒工作者，親人是娛樂圈中人，她從小已有表演慾，機緣巧合下展開演藝之路。她說：「唱歌跳舞是我興趣，即使兼顧學業與工作也不會感辛苦。家人從未逼我作出取捨，沒有給壓力，好幸運父母一直很支持我做演藝工作，只是提醒要努力地做好自己。」她對事業從來沒有野心和設定目標，圈中多年都是抱隨遇而安心態，凡事盡力而為，已對自己有所交代。

圈中不少資深前輩歌手曾表示在1970至1980年代到酒廊唱歌演出，保守估計一晚演出數場，月入可達6位數字，以當時計夠買一層樓。呂珊沒有否認當年做酒廊歌手，收入比正常人高出多倍，掙到錢外，亦有很多難忘事，訓練執生能力。她曾遇過演出中途燈光及煙霧效果，她不為意差錯腳跌落台，但仍忍痛扮瀟灑繼續唱。又試過有怪客上台要求合照及合唱，她強裝鎮定，最後由工作人員帶走。

呂珊自言是「咪霸」，平日喜歡與朋友一起唱K互相交流。她亦有留意樂壇新一輩的時代曲，有學唱姜濤的《蒙著嘴說愛你》，讚首歌好正，但她唱不出年青人風格，格格不入。她會欣賞MIRROR及韓國的防彈少年團（BTS）演唱會，緊貼潮流。

呂珊今年3月將「登6」，她認為60歲不會有分別，只要開心又有人邀請，便會繼續演出，願意唱到80歲，永不言休！她表示對演藝工作最有興趣，仍希望挑戰未演過的角色。她寄語年青人，不要只羨慕表面風光，卻同時又怕辛苦的心態。

欲知專訪詳情，請留意明天（1月29日）明報娛樂版。

（即時娛樂）