本尊就位｜甄采浠拍劇7年攀主演列 「惡霸」韋家雄喜感爆燈　 (13:31)

是次飾演大好人五族房鎮鎮長辛虎的李成昌，角色溫文有禮又善良，更是不折不扣「愛妻號」。（大會提供）

劇中飾演妓院「溫香玉院」老闆歸二娘的Carisa，表面是社交能手的她，對旗下囡囡算死草之餘又不失人情味，更有師奶仔及單純一面，令人又愛又恨。（大會提供）

由孔德賢、謝東閔、陳嘉慧、甄采浠、韋家雄、李成昌、樊亦敏、黎燕珊、黃嘉樂及區明妙等合演的無綫劇《本尊就位》，今晚（29日）首播。

以神仙加神棍再加「人仙愛情三角錯」為劇集主題的《本尊就位》，除了2位年輕主角孔德賢及陳嘉慧，及洗底成功奸角變神仙的謝東閔外，還有大量好戲綠葉加持，當中入行超過16年、有7年拍劇經驗的甄采浠（Carisa），得償所願攀升主演之列，Carisa坦言難以置信！

劇中飾演妓院「溫香玉院」老闆歸二娘的Carisa，風韻猶存，表面是社交能手的她，對旗下囡囡算死草之餘又不失人情味，更有師奶仔及單純一面，令人又愛又恨。「要錢唔要命」的二娘，最終為了妓院生意，竟鋌而走險欺騙惡霸金士豪（韋家雄飾），走佬收場之餘，更要付出沉重代價。Carisa的代表角色先後有《愛‧回家之開心速遞》高小姐及《果欄中的江湖大嫂》「惡人菊」。

談到首度升呢「主演」，Carisa興奮說：「我拍TVB劇咁多年，第一次做女二，當我收到天書（雛型劇本）時，我都呆咗。」Carisa拍攝《本尊》外，同時兼顧《愛‧回家》及《你好，我的大夫》外，還要為演唱會排舞背歌詞，每日休息時間極少。另因二娘與大夫的醫生角色性格大不同，故拍攝時有點「精神分裂」：「我《大夫》個角色好Serious，有啲心理病，但歸二娘就相對輕鬆同份人大無畏啲，冇乜心事又冇包袱，所以拍起上嚟好開心，冇咩壓力。最開心係同韋家雄合作，佢真係好搞笑，同佢拍親對手戲都笑唔停，同佢劇入面會有調情戲。」

談到劇中近乎全程旗袍Look，Carisa謙稱自覺身形未夠完美，並笑謂買了大量「有袋打底褲」派街坊，方便劇中囡囡「開工」：「主要係想方便大家裝嘢喺身。」

除了Carisa，劇中綠葉還有韋家雄及李成昌，韋家雄演為錢「不擇手段」的惡霸金爺，雖然金爺講金不講心，某些手法更相當極端，但由於為人蝦碌，搞笑位接連不斷喜感爆燈，所以即使演壞人亦不會令人厭惡。

而從演經驗達45年的李成昌，以「演乜似乜」馳名，之前昌哥與監製梁耀堅憑《異搜店》結局一幕，帶給觀眾演技新境界之衝擊，今次再度攜手令人期待。是次飾演大好人五族房鎮鎮長辛虎的昌哥，角色溫文有禮又善良，更是不折不扣「愛妻號」。

（即時娛樂）