盧冠廷讚太太唐書琛為一生所愛︰冇佢冇我 (14:41)

盧冠廷與太太唐書琛早前接受新城《原來生活好快樂》節目錄音訪問，罕有分享兩人的相識經過。盧冠廷創作的《一生所愛》成為經典金曲，他被問到太太是否其一生所愛時笑說：「係，佢都似﹗係佢先幫到我，冇佢冇盧冠廷，我個名都係佢作。我所有出名嘅歌，歌詞都由佢寫，冇佢冇我，所以冇辦法啦﹗」唐書琛表示：「如果你信有緣分呢樣嘢，我都覺得我哋點解好似孖生。」她坦言跟盧冠廷想法很相似，或許是一早在上面約定了，今世要下來一齊做些什麼或玩些什麼。

談到兩人的相識經過，唐書琛回憶她那時任職公關經理，要訪問盧冠廷，當時先看到對方的相片，感覺很「寸」很「沙塵」。那次訪問中，她問盧冠廷為何一個在全美國世界性的歌曲創作比賽奪冠的人，回到香港這個彈丸之地卻只是位列第4。盧冠廷當時回答她：「Just matter of taste﹗」唐書琛當時覺得對方很豁達，不覺得他「寸」了，而且看事情不止是看表面，因而對盧冠廷另眼相看。

唐書琛笑指盧冠廷常說當年是她主動追求。盧冠廷澄清不是太太追求他的，他指太太以前是一位靚女，現在都是，以前太太其中一個追求者是中東油王的兒子。當時見到對方送花熱烈追求，感覺競爭好大，但他卻未有展開追求攻勢。盧冠廷說：「我就特登當佢冇到，佢咁就中招，咁就做咗我老婆，你話幾容易。」唐書琛指盧冠廷開了人生另一個角度給她看。

盧冠廷最近推出新大碟，他透露今次邀請了不同年代的音樂人合作，自己亦特別做了很多不同風格的歌曲，務求一擊即中。以往盧冠廷曾創作出不少經典歌曲，談及創作技巧，他透露創作是本能，透過多做，配合靈感以完成，有時不能思考太多。他說有時看到畫面已立即會有旋律出來：「都是訓練番嚟，好似肌肉都係靠練番嚟，腦筋都可訓練番嚟，呢個係一個秘密。你要用潛意識，要開放畀宇宙Download落嚟畀你。同練氣功一樣。貝多芬創作第六交嚮曲，佢3日3夜作唔出，攰喇，決定唔諗。上天就即刻打畀佢，話佢知『係咁呀！傻佬！』，所以神來之筆，唔係諗出黎，係個天畀你。」

（即時娛樂）