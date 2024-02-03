鄭啟泰離世｜向電台自薦開咪入行 感情生活多姿多采 曾與黎海珊結婚5年 (22:26)

資深唱片騎師鄭啟泰昨晚突然身體不適，今晨送入律敦治醫院深切治療部後陷入昏迷狀態，至黃昏時離世，終年56歲。鄭啟泰除了是唱片騎師，同時也是一位演員。他年輕時在加拿大修畢傳理系及工商管理系雙學位後回港從事市場推廣工作，因辦公室生活太悶而自薦加入商台，獲顏聯武安排做兼職DJ主持深宵節目，後來又兼任早上的電台節目助理工作，及後更獲聘為長工，曾主持多個節目，更升至高級監製。他同時開始為有線電視主持節目及為多個電視廣告作旁白。

1999年，鄭啟泰轉投新城電台做主持及執行監製，曾伙拍黃霑主持《開心大鬧鐘》，與伍詠薇、袁彩雲及朱凱婷等合作主持《生活好國度》。2008年，新城電台發生裁員潮，鄭啟泰被轉為兼職員工。他後來在蔡國威介紹下加入亞洲電視，直至2012年離開。

離開亞視後，鄭啟泰周圍闖，過了幾年幾乎沒工開的日子，遂趁這段日子自我增值。2014年，他加盟DBC數碼電台，與利嘉兒合作主持《告士打道3號》。2017年，鄭啟泰在機緣巧合下加入邵氏及無綫，拍攝過不少劇集，如《果欄中的江湖大嫂》、《踩過界II》、《逆天奇案》、《超能使者》、《法言人》、《隱形戰隊》、《寵愛Pet Pet》、《新聞女王》及目前正在播映的《本尊就位》等。雖然演的多是綠葉角色，鄭啟泰曾表示做得開心。

除了電台及電視台工作，鄭啟泰亦擔任不少商演活動的司儀，也為不少企業訓練員工溝通技巧及語言運用。去年10月，鄭啟泰突然以「緣分完結」為由，宣布辭去新城電台工作，但表示如電台有需要定必回去幫忙。時隔3個月，鄭啟泰獲新任首席營運總監馬浚偉邀請，於今年1月24日重返新城開咪，豈料短短10多日就突然離世。

鄭啟泰的感情生活多姿多采，他26歲時曾與同是唱片騎師和演員的黎海珊結婚，惜夫妻關係只維持了5年就結束。他曾自言當時很花心、不成熟，受不起誘惑，利用第三者作為導火線重新尋找自由，每段感情只維持幾年就結束。他曾跟一位女朋友誕下女兒，估計其女兒目前年約21、22歲。

（即時娛樂）