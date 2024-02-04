EOS成員Summer離隊到澳洲升學 廖樂兒梁穎怡有機會個人發展 (17:36)

女子組合EOS的三名成員Hazelle（梁穎怡）、Lokyi（廖樂兒）與Summer（雷善晴）去年1月11日正式出道，本來三位一體，但其中成員Summer昨日（4日）離港到澳洲升學。21歲的Summer，三年前由香港飛到墨爾本修讀建築系。因為喜歡唱歌跳舞，希望成為一個全能藝人，前年在網上留意到LateDAO辦女團招募活動便報名參加，更一擊即中入選女團，她決定停學追夢，當時跟Hazelle和Lokyi 赴韓國受訓，去年以女團EOS正式出道。

去年底Summer收到校方通知，如無法在2024年繼續履行學業，將會被取消學位資格。Summer說：「真係好傍偟，當然好想再繼續喺娛樂圈發展，但冇咗學位又會浪費咗之前升學嘅時間同金錢。好彩公司好體諒，杜生（杜汶澤）杜太（田蕊妮）都好支持我繼續讀書。雖然我返咗澳洲讀書，但我仍然努力繼續經營自己社交平台，會拍多啲跳舞唱歌片，仲會作一首rap。」其他兩位成員得悉Summer要暫時離隊感不捨，Hazelle說：「心情好複雜，但Summer無論做咩決定，我都會支持。」Lokyi說：「希望佢順順利利，快啲學成歸來同我哋一齊衝。」

暫時三人組合只剩下二人，但EOS絕不解散，今年3月30日她們會合體到高雄參與年度大型音樂節「大港開唱」演出，於高雄駁二藝術特區表演連場歌舞。倘若之後有其他演出機會，Summer亦願意調配時間，與其他成員作限定合體。杜汶澤早前漏口風EOS成員有機會作個人發展，會幫她們傾外地演出，有音樂人提議讓成員作個人發展，他也同意了。Hazelle與Lokyi二人正努力學習作曲、填詞，Lokyi之後亦有音樂演出，她們有機會參與其他頻道的新節目拍攝。

（即時娛樂）