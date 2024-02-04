MIRROR完成16場騷未敢放肆吃喝 邱士縉自爆除衫原因 (20:04)

MIRROR昨晚完成尾場亞博演唱會後受訪，隊長楊樂文（Lokman）表示16場騷轉眼完成，十分不捨。他代表眾兄弟自評表現有70分，希望未來有更多進步空間。12子合唱團歌《We All Are》時，陳卓賢（Ian）、李駿傑（Jeremy）、柳應廷（Jer）及王智德（Alton）均流下男兒淚，被隊友取笑「喊到豬頭」的Jer說︰「開16場演唱會不容易，而且見到台下有歌迷哭，唱團歌時太感動就忍不住了。」Ian回憶當時看見粉絲舉着寫上「一定要相信自己」字句的應援牌，突然覺得很感觸。Alton則說︰「當時監製透過耳機對我們說要好好珍惜這個畫面，說我們與觀眾各自付出了200%，加起來有400%，因此特別感動。」

盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及Jeremy在演唱會上化身限定女團「外星三少女」跳唱K-pop女團舞，3人被追問會否以「女團」形式出歌時，Edan笑言︰「首先，我跟他們是兩個世界的，我向來跳另一種舞的﹗演唱會彩蛋的驚喜就是最特別，大家期待下次MIRROR演唱會有沒有。」姜濤與Anson Lo今日為美職聯球會國際邁阿密與港超球員組成的「香港隊」表演賽擔任演出嘉賓，姜濤很開心能參與此盛事，希望有機會跟國際邁阿密球員合照。他表示完成演唱會後鬆口氣，透露12子落台後一起大叫10幾秒，豈料隨後要再出場安歌，十分搞笑。MIRROR將開始世界巡唱，Lokman透露海外演唱會有新編排，因此他們要繼續排練，但農曆年會有幾天假期休息。

為應付海外演唱會，12子未敢放肆地吃喝，操出爆肌身材的邱士縉（Stanley）說︰「我很矛盾，知道要出埠開騷，也想盡力保持最佳身形，但我完騷後已忍不住偷吃一個蛋撻。」站在Stanley身旁的姜濤全程蹺實他，一度伸手「胸襲」Stanley 10幾秒兼追問Stanley為何在尾場除衫騷肌。Stanley稱是經理人花姐（黃慧君）吩咐，花姐即時否認，說已阻止他，但他執意要除。Stanley說︰「我綵排時貪玩除去外套，大家即起哄，一定要我除衫。我就跟排舞老師傾好，留待尾場時才脫。巡演時會否再除衫騷肌？屆時再算。」江𤒹生（AK）笑言緊接Stanley出場很大壓力，曾想「請假」在台下做觀眾。12子提議下次輪到Jer除衫，Jer尷尬表示沒想過。

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（即時娛樂）