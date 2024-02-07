佘詩曼憑《新聞女王》膺民選視后 盧瀚霆第3年成民選視帝 (15:05)

民選最佳男配角由麥沛東憑《社內相親》「桂彬」一角奪得，民選最佳女配角則是高海寧（《新聞女王》）。（Ig圖片 / 明報製圖）

本年度的「觀眾在民間電視大獎」今天（7日）公布賽果，今屆共有14185人參與投選14項民選獎項，總票數高達180435票。14個項目中，最多人參與投選「民選最佳劇集」，共計13715人。

佘詩曼憑《新聞女王》「文慧心」一角獲得4011票，佔項目總票數30.79%，大熱成為本屆民選視后。連同之前於無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》中奪得的「最佳女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「大灣區最喜愛TVB女主角」，佘詩曼至今已成為四料視后。

男主角方面，盧瀚霆繼《大叔的愛》、《百萬同居計劃》後，今年憑《社內相親》連續3年成為「民選視帝」，他獲得6106票（44.87%），大幅度拋離其他對手。同劇拍檔呂爵安獲得第2名，陳卓賢憑《冰上火花》排第3，第4及第5名分別是陳豪與《那年盛夏我們綻放如花》中飾演大反派「柯志恆」的張迪文。

民選最佳女配角同樣由《新聞女王》的女演員奪得，劇中飾演「許詩晴」的無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳女配角」高海寧得票2151票（18.20%），成為民選最佳女配角。民選最佳男配角由麥沛東憑《社內相親》「桂彬」一角奪得，他獲得2233票（18.05%）。

鏡粉（MIRROR粉絲暱稱）繼續發功，14項獎項的5強位置之中，與MIRROR成員相關的共佔25個席位，佔總數70個席位中的35.71%。14項獎項當中8項，由MIRROR成員奪得第1名，共計佔57.14%。《那年盛夏我們綻放如花》打敗MIRROR成員有份參與的《社內相親》、《MIRROR Time》、《冰上火花》，得到3591票（26.78%）獲民選最佳攝影。3項有MIRROR成員參與的5強作品總票數達7365票（54.93%）。

（即時娛樂）