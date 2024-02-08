本尊就位｜「甘藍」黃子桐中大碩士畢業 18歲起做老闆娘 (17:37)

孔德賢、謝東閔、陳嘉慧等主演的劇集《本尊就位》，昨晚（7日）劇情講述自金爺（韋家雄飾）接手溫香玉院後有感生意未如理想，即將妓女分級制兼推行人盡其才計劃，樣子標緻及受歡迎的蝴蝶（區明妙飾）及甘藍（黃子桐飾）被列為「尊貴公主級」，次一等的迎春（丁樂鍶飾）及桔梗（彭翔翎飾）被列為「平民淑女級」，經常坐冷板櫈的丁香（尹詩沛飾）及羽衣（吳嘉儀飾）被列為「普通民女級」。民女級妓女除了工資最低，更必須早起晚睡做兼職幫補妓院生意，淑女級妓女亦要額外抽空拍攝宣傳照，令原本生活優哉遊哉的妓女怨聲載道。

飾演甘藍的黃子桐（Rachel）在劇中有不少發揮，她除了樣子標緻溫順，現實生活中更是一名高材生。現年28歲的Rachel在香港大學主修中文及犯罪學，畢業後曾擔任醫療機構的營運主管，其間簽約無綫成為藝人。她入行後繼續學業，前年於香港中文大學完成碩士學位。

Rachel除了讀書叻，亦很有生意頭腦，18歲開始已做老闆娘，去年獨資60萬投資美容院生意。她被問到如何分身時說︰「我本身鍾意multi task，而且性格同外表完全相反，我外表比較女仔，但性格男仔頭、好勝、對自己要求好高，鍾意挑戰。我讀碩士時撞正疫情，好多時候用zoom上堂，所以可以喺等埋位時上堂，相對易Manage。依家諗番，我嗰陣真係搏晒命冇乜休息時間，一日瞓得兩個鐘左右，依家會開始注重番多啲身體健康。我其實繼續進修係想令屋企人放心，始終呢行比較唔穩定，屋企人唔太贊成，我keep住進修，話畀佢哋知我有諗定出路。」

（即時娛樂）