麥玲玲預測生肖運程（2）｜肖羊有貴人星 屬猴要親力親為 肖雞投資要保守 (22:11)

著名堪輿學家麥玲玲為《明報》讀者預測龍年各生肖運勢，想知所屬生肖來年財運、身體、事業等運程如何，由麥玲玲師傅逐一講解。

肖羊：屬羊的朋友在龍年有吉星天乙星及太陰星，天乙是大貴人星，今年人際關係方面算相當不錯。太陰星本身是女性的貴人星，亦是財星，在這個年份入面容易遇到一些女性的貴人，如果本身老闆是女士又或者生意跟女性有關，如女士服裝或者美容、化妝，今年財運相當好；但太陰星不是一個急進的財星，所謂財不入急門，今年在投資方面都要慢慢來。凶星有貫索星及勾絞星，貫索星代表金錢的苛索，今年盡量如果與人合伙要講清楚少少，因為好容易因財失義；感情方面亦容易桃花破財。在這個年份最好不要跟一些異性合資做生意。屬羊的男士容易遇到年紀比自己大少少的女孩子，如果不介意姐弟戀，可以開展這段感情。

肖猴：屬猴的朋友在龍年算不錯，因猴與龍本身是好朋友，當與太歲是好朋友，自然做事會較順利。又有吉星三台星照著，代表步步高陞，慢慢進步。無論財運、感情運及事業運，都有輕微進步。不過得三台星照著，相對好多事要親力親為，不可以靠人。凶星有五鬼星及官符星，五鬼代表疑神疑鬼，有此星在感情運上好容易懷疑對方，或者會查看對方手提電話，覺得有事呃著自己，所以記得要坦誠相向。官符星顧名思義代表官非訴訟，今年要看清楚文件合約，否則好容易告人或被告，最好請教專業人士。

肖雞：屬雞的朋友經歷兔年沖太歲，在龍年原則上合太歲，太約百分之七十的朋友會好些，但百分之三十的朋友仍然好似犯太歲。在合太歲的年份要留心老人家的身體健康，還有在投資方面要保守少少，最好有喜事沖喜，尤其是結婚。如果去年分手，今年是重新開始的年份。吉星有月德星、唐符星、歲合星、地解星，月德是貴人星，唐符是事業及領導才能，歲合是一半的桃花星，地解代表搬遷，整體來說今年都有頗多的變化，但有貴人相助，逢凶化吉。凶星有小耗星，代表小的破財；還有咸池桃花星，是短暫的桃花，今年不要對人太熱情，否則好易有三角關係。整體上雞與龍都是好朋友，大部份時間算順暢。不過今年家宅運要留心老人家的身體健康，又或者裝修屋企，令家宅運有所提升。

（即時娛樂）