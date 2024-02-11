《盜月者》獲選金馬奇幻影展特別放映 盧瀚霆姜濤呂爵安談賀歲片體驗 (17:39)

盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、張繼聰、白只領銜主演，姜濤特別演出的賀歲片《盜月者》，繼成為第19屆大阪亞洲電影節的開幕電影，再獲選成為今年金馬奇幻影展（第15屆）的「特別放映」。

幾位主角回顧過往港產賀歲片，Anson Lo鍾情李連杰的《少林寺》，Edan與白只同樣選擇《毒舌大狀》，阿聰則最難忘吳宇森執導的《縱橫四海》。阿聰說︰「這部戲也有盜竊題材，那個年代看3位超級巨星（周潤發、張國榮、鍾楚紅）非常開心，加上美術十分出色，觀看的過程很愉快，是一套經典作品！」姜濤則對《98古惑仔：龍爭虎鬥》印象最深︰「今次演《盜月者》中的萊叔，我真的有重看《古惑仔》整個系列，參考不同大佬角色的風範，看完自己再去消化，再建立出一個怎麼樣的人物。雖然我的出場時間不多，但每次出場的時間點都很重要，是導致戲中發生所有事情的推動點，這就是我理解的『特別演出』。」Edan補充：「應說是特別重要演出！」

不少人也愛在農曆新年入戲院看電影，阿聰十分認同︰「新年去看戲，是我從小到大其中一個最好的娛樂，記得小時候爸媽會去親戚家打麻將，我便和表哥表姐去看戲，很開心；長大之後，輪到我帶長輩去看賀歲片，由吃飯到看戲是一條龍享受，有時電影未必適合所有人口味，但一家人在戲院共度時光，是家庭樂一個重要節目，希望這個傳統能夠一代傳一代！」Anson Lo對賀歲片的記憶跟阿聰一樣︰「我兒時看賀歲片的感覺，一定有麻將聲，因為每次都是約齊所有親戚來我家，爸媽與姑姐等一起打麻將，我便會與姐姐坐在沙發看電視重播的賀歲片，現在回想都覺得，這就是一家人在新年所做的事，所以賀歲片是一定要存在，今年更可以去戲院看沒有麻將聲的賀歲片！」Edan與姜濤對賀歲片的情意結，則由今年開始。Edan笑道：「因為今年有一齣好好看的賀歲片叫《盜月者》，之後每年都要維持這個習慣！」白只卻有醉翁之意不在酒的回憶：「我去看戲的其中一個重點，就是去吃煨魷魚、咬蔗，邊吃邊看戲，很開心！」

5位演員戲內默契十足，體現出團隊精神。Anson Lo感覺與他們仿如家人：「我演的阿佑面對大賊（張繼聰）與渠王（白只）時，就像他們的弟弟，停機後的感覺也一樣，無論工作上或私下的相處，都對我幫助很大！」白只開心能在溝通過程中暢所欲言：「在導演的帶領下，最好的是大家不害怕出錯，彼此有一份包容。大家都願意付出，目的就是想要一個好鏡頭、想拍一部好電影！」

作為特別演出，姜濤在拍攝途中加入，第一天踏入片場即被認真的氛圍感染了。他說：「以為有自己隊友、阿聰，一定很輕鬆，誰知他們在拍攝期間不放過每個空檔，商量怎樣演好下場戲，令我也要抓緊自己，盡力去做好這件事！」阿聰這樣比喻今次姜濤的參與：「當我們將火車開得暢順之際，姜濤在月台上看到，就這樣跳了上車，他的角色很不容易，在戲中的地位好高，他有那種信心，面對鏡頭好簡潔，回望20多歲的我肯定做不到，他一定要為這次成功演出而自豪！」阿聰也對Anson Lo與Edan的態度與表現給予肯定：「大家都想跳出舒適圈，挑戰另一種演繹方法，我覺得他們很勇敢！」Edan形容這次合作既深刻也奇妙：「今次每一位演員也沒有去想怎樣突出自己，而是看彼此的關係，角色要同步建立，電影才會好看！我們不是專業培訓出來的，慶幸有前輩願意教導與分享，令我們少走許多冤枉路！」

（即時娛樂）