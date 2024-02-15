尋找世界另一個我｜譚俊彥赴台覓同名有緣人 爆狄龍趣怪習慣 (20:22)

既然「同姓三分親」，若遇上既同姓又同名，還要住在世界另一個地方的人，又會是什麼感覺？譚俊彥、陳展鵬、黃智雯及郭柏姸先後飛往台灣，尋找與自己同名同姓的「有緣人」，交換成長故事、閒話家常之餘，還會互相為對方實踐夢想，過程有笑有淚，既歡樂又感動。為了增加趣味度，製作組還專誠請來與樂壇天后撞名的無綫藝人葉蒨文及王菲擔任旁白，首周為大家尋找「同名聯盟」嘉賓藝人是譚俊彥。

為了尋找身處台灣的譚俊彥，譚俊彥（Shaun）通過「眾裏尋車」及「踩單車」兩大挑戰尋覓目標人物，並先後與台灣譚俊彥走訪老人院、殯儀館、漁市場、公路及海傍等不同地方，暢談人生經、食經、車經及減壓經的同時，還大談父親經。

Shaun在節目中談到對父親狄龍的看法，還大爆狄龍在家中的趣怪習慣。他說：「我父親是很嚴厲的人，他很好笑的，小時候他教我如果人家說你好、誇（奬）你，你就把那個人減20分，我到現在仍覺得他是包青天。」

小時候由於不太敢跟父親說話，當時全靠母親作為自己與父親的溝通橋樑，並因而被笑稱「Mummy's Boy」。談到俊彥這個名字，Shaun透露是父親好友兼知名導演張徹親自為他命名，兩個字皆有特別意思，節目中將有詳細解釋；另亦因為父親是狄龍，Shaun出生時名字早已揚名台灣，台灣譚俊彥便稱當年看新聞，已知道自己與狄龍兒子同名同姓，2人的緣分亦由當刻開始萌芽。

本周節目還同場加映了「同名同姓的緣分」，原來身處台灣的譚俊彥，雖然本身並無任何關連，甚至生活圈子與年齡層亦截然不同；但2人因為一件事，即使當時身處不同時空、亦意外地透過中間人牽連一起；製作組在節目中將抽絲剝繭還原「緣分的天空」，兩位台灣譚俊彥大表驚嘆：「怎麼會那麼巧？」、「這節目真的功德無量。」Shaun亦坦言：「我聽完覺得好黐線，原來世界就係咁細，仲癲過拍戲，不得了。」

「譚俊彥聯盟」雖然僅相處3天左右，但由於同名同姓，3人全程儼如認識數十載的好友，不分彼此、無所不談。拍攝臨近尾聲，感性的Shaun不但流下不捨眼淚，更為「譚俊彥聯盟」獻唱《Yesterday》及送上親手寫的紀念冊，相當有心。

（即時娛樂）