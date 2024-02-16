本尊就位｜樊亦敏被封糊塗版多啦A夢 自揭身手不凡真相 (12:56)

孔德賢、謝東閔、陳嘉慧等主演的劇集《本尊就位》下星期進入結局周，劇情自前晚（14日）起有突破性發展。「八鮮樓」老闆李曉飛（吳瑞庭飾）及老闆娘何仙（樊亦敏飾）原來是已金盆洗手的前殺手，因為一張藏寶圖遭昔日拍檔七爺（黃煒溏飾）追殺。何仙除了是前殺手，亦是八仙之一何仙姑的「傳話人」，每次呂洞賓（謝東閔飾）有難，何仙姑必然上何仙身，出盡法寶為呂祖解疑難，惟每次均撞板收場，被網民笑指是「糊塗版多啦A夢」！至於謝東閔、孔德賢飾演的雷石、木昆及韋家雄飾演的金爺，則分別被指是大雄、小夫及胖虎。

眾人在前晚一集誤飲了以何仙姑「真參桃膠」烹調的糖水搞出大頭佛，這邊廂鎮長辛正義（黃嘉樂飾）、木昆及雪花（陳嘉慧飾）大玩Truth or Dare；另邊廂何仙及李曉飛則上演「家春秋」，李好彩（林穎彤飾）得知自己並非二人親生女後更大暴走！為了撥亂反正，何仙姑再度下凡拿出另一珍藏「金翅忘記鳥」，雖然成功向眾人「洗腦」，但卻意外喚醒了呂祖被封印的記憶，觸發新一輪事端。

樊亦敏在前晚及昨晚兩集十分搶鏡，除了打戲有型有款，喊戲亦喜感十足，被網民大讚演活了何仙被神仙上身前後的「switch mode」，單靠嬌俏眼神及搞鬼造手已能演出箇中分別。樊亦敏透露為了突顯角色被上身前後分別，刻意自度「古早味flower手」增添仙氣。她說：「我有學過中國舞嘅古典舞，亦代表過學校出賽，當年我學跳中國舞時有教過同校師妹郭羨妮，所以我演起古裝劇時，無論行路同肢體語言都變相得心應手啲。我哋覺得個角色上身後需要一個手勢幫助區分，我提議不如簡單啲，用咗Flower手嘅做法，當時Jisoo都仲未推出《Flower》，所以何仙姑嗰個可以話係古早版flower手。」

樊亦敏續指其角色經她落力爭取才多了多款裙子造型：「我同監製爭取，因為何仙姑貪靚，所以我一上身就會著番裙，言行舉止都會變得唔一樣。」談到拍攝動作場面，曾自封「武指殺手」、每次拍打戲都會發生驚人烏龍事的她表示今次拍攝過程順利，原因竟與捱通宵兼沒有配戴隱形眼鏡埋位有關。樊亦敏笑言：「因為我係衝動型，武指叫我1、2、3先好揼，但未數到2我就會掟嘢，我同何仙一樣係突發性、神經刀同埋無法觸摸。今次打戲相對順利，因為我有深造打拳，二來發現自己唔清醒同對眼望唔清楚反而打得更好，因為愈清醒同愈清楚會愈驚嘛。」

（即時娛樂）