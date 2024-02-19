《The Do Show》衝出亞洲 鄭裕玲訪問男神「甜茶」及奧斯汀畢拿 (16:18)

鄭裕玲（Do姐）的網上頻道節目《The Do Show》衝出亞洲，Do姐親赴美國洛杉磯，為將在2月29日上映的電影《沙丘瀚戰：第二章》（Dune：Part Two）訪問戲中演員。新戲是根據法蘭克赫伯特（Frank Herbert）的暢銷小說系列《沙丘魔堡》改編，《沙丘瀚戰：第二章》延續《沙丘瀚戰》傳奇故事！

Do姐除了成為全球首批搶先觀賞電影的人，更親自訪問導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）和一眾主演包括「甜茶」添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）、奧斯汀畢拿（Austin Butler）、辛蒂雅（Zendaya）、科倫絲佩芝（Florence Pugh）、佐斯布連（Josh Brolin）、施達倫沙士格（Stellan Skarsgard）、戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）。

在亞洲乃至全球只有極少採訪名額，每個參與訪問的人，也經過一步步申請，再精選出來，今次Do姐獲邀參與電影訪問，可以說是帶領《The Do Show》晉身國際之外，一向是男神收割機的Do姐，連排行「全球百大型男排行榜」榜首的「甜茶」及「百大全球最具影響力」之一的奧斯汀畢拿，都被Do姐以鏡頭捕捉！

訪問中，當Do姐問到Timothee知否自己有一個稱號時，他搶先講出「甜茶」一詞，反令Do姐驚喜；Do姐再問及他獲得「全球百大型男」榜首的稱號有何感受時，甜茶表現得十分意外，他說：「我不知道！但我經常食香口膠練出緊致下巴。」他與拍檔奧斯汀的反應和互動十分可愛！

對於再度參演《沙丘瀚戰》系列電影飾演「采寧」，辛蒂雅表示十分感興趣，她說：「這是夢寐以求的角色，透過今次可以更深入了解這些角色。」而對於新加盟的科倫絲佩芝，她說：「我在看完《沙丘瀚戰》時就萌生了一種 『我想成為一名演員出演這樣的電影』的感覺，後來就問了團隊會否有第二部，然後我就成為了一份子。」

在影片播出後，從影片中見到Do姐訪問一眾荷李活導演及影星的淡定沉穩表現，對答從容自如，不少網民十分驚喜，紛紛在影片和Do姐社交平台留言：「得到Do姐代表到香港人出去訪問電影人」、「Do姐一直突破自己的舒適圈、嘗試新事物，真的是榜樣」等。

（即時娛樂）