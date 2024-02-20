趙善恆自揭抑鬱1年 前度譚杏藍遭網民指摘 Ig發文回應 (13:43)

樂隊ToNick主音趙善恆（恆仔）跟拍拖10年的歌手譚杏藍（小花）去年2月尾宣布分手，譚杏藍半年後公布新戀情，男友Ronald是相識多年的朋友，曾與恆仔、小花同框合照。分手一年，恆仔昨日凌晨在社交平台發文稱去年2月分手、4月喪父，情緒備受困擾，抑鬱了一年「爭啲想走」。恆仔發文後，不少網民在小花的社交網留言怒罵。

小花昨晚在Ig限時動態發文︰「10年來我只希望擁有幸福快樂及盼望未來的一段關係，而一段感情應該是雙向的，不是一人一手可以控制大局。過往交往的日子，付出從來不問回報。感恩遇上你讓我成為一個更好的伴侶。對人對事我問心無愧，心裏的傷口希望可以慢慢癒合。真心祝福你們，兩位都曾經是我最親近的人，過得幸福快樂。今天是你演唱會開賣的大日子，祝一切順利。感謝媽媽、男朋友的陪伴及朋友們的關心。最後，面對一切流言蜚語真的不容易，我只想做好自己本分，不想回望，活好每一天，繼續建立家庭為目標努力生活。」

恆仔昨天在Ig表示︰「有啲嘢好想講，因為我怕我真係會做傻事，我只會講一次，都唔會再回應。話說，啱先有個『朋友』走埋來同我打招呼，咁我客氣咁寒暄咗幾句就算，但同呢位『朋友』對話之後我發現，我真係頂唔順喇。其實我抑鬱咗一年，爭啲想走，感謝跑步真係救咗我好多。上年，我爸爸走咗，亦同一齊好多好多年嘅女朋友分手。分咗手之後，當每一個人關心問我點，佢哋都會不經意咁講一句：『原來你乜都唔知㗎？』然後我就會聽到一個新嘅人名。我身邊啲同事同埋朋友，之前佢哋唔講畀我聽，係唔想影響我。我仲好似一個小朋友咁樣，鍾意創作，想做好每一件事，又好想做啲好嘢出嚟。作為幕前，又唔想引起不必要嘅風波，費事影響到啲project同客戶。咁就不斷隱瞞自己情緒，扮正常，繼續發放正能量，然後我用咗一年時間處理我嘅心情。我冇死到，其實已經好好彩，但我唔想再扮喇。我覺得夾band好開心，我覺得拍戲好開心，我依家都開始一段新嘅感情，依家係向建立一個好家庭方向出發。我淨係想好好地生活，做好我嘅工作，有一個好好嘅家庭，好好經營我嘅團隊，係咁多。好少打咁多字，但因為我發現我真係面對唔到呢個情緒，唔想工作唔到、生活唔到，唔想開始唔到一段健康嘅新關係。所以，最重要係，唔該咁多位關事嘅『朋友』，唔好再走過來同我打招呼。我唔會公開任何人名，只係想你哋知，我唔再係咩都唔知。依家我只想好好生活。」

（即時娛樂）