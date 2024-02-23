本尊就位｜黃嘉樂感激太太無私付出 令他專心拍劇 (13:18)

孔德賢、謝東閔、陳嘉慧主演的劇集《本尊就位》今晚（23日）大結局，昨晚（22日）劇情講述穿山甲妖轉世的現任鎮長辛正義（黃嘉樂飾），用詭計偷去王母娘娘髮簪。呂洞賓（謝東閔飾）為了搶回法力高強的髮簪，要求雪花（陳嘉慧飾）釋出「牡丹仙子」（陳嘉慧分飾）元神四出感應髮簪下落。與此同時，木昆（孔德賢飾）遭正義設局踢爆神棍真面目，鋃鐺入獄兼被判死刑，但在直楠（鄭雋熹飾）幫忙下成功逃獄。另邊廂，「牡丹仙子」元神尋簪時被正義捉走，「牡丹」元神雖趁呂祖與正義大戰時逃脫，卻因迷路未能返回肉身，令雪花生命危在旦夕，至於戰敗的呂祖則被正義封印在石堆之中。《本尊》今晚大結局，呂祖、木昆及穿山甲妖將展開終極大戰，向來自私的木昆更會為顧全大局捨身成仁。

《本尊》結局周劇情發展主要圍繞穿山甲妖轉世的正義。正義雖是奸角，但性格並非大奸大惡，只是過於執著，而且對雪花一往情深。黃嘉樂演繹到位，被網民稱讚演技開竅兼「奸得有型過人」，封他為「民初版夜神月」。嘉樂表示事前花了不少時間做功課，並感激太太無私付出。他說：「好多謝大家正評，對演員嚟講非常鼓勵。」談到正義為幫亡母（黎燕珊飾）報仇，邊哭邊追殺金爺（韋家雄飾）一幕，嘉樂說︰「嗰場雨中喊戲，我覺得可能同我自身經歷有啲關係，因為我爸爸過咗身，所以情緒上嘅代入會比較容易，另外當然係全靠劇本賦予呢個角色唔少細緻位。拍呢套劇嗰時，我其實準備緊婚禮，但太太為咗令到我安心演戲，佢同我講『婚禮嗰啲嘢我會全程負責晒，你只要專心做好你嘅工作就得』，佢仲叫我要交足功課，把握好每個機會。作為一個演員，同埋都做咗成20年，我唔可以辜負人哋畀我嘅機會，要對得住自己，每一個角色都係一個好嘅機會，我係抱住咁嘅心態去準備角色，盡力做好。」至於顏值獲讚，嘉樂笑言：「我要多謝我爸爸、媽媽，同埋要多謝我太太令到我咁快樂。我覺得一個人開心，係容易啲保持到自己個外表。」

除了黃嘉樂，孔德賢的喊戲亦大有進步。他坦言全靠演《你好，我的大夫》後開了竅：「嗰時係《大夫》同《本尊》疊住拍，我斷斷續續喊咗成1、2個月。監牢場戲因為都拍到尾聲，我真係完全代入咗陳木昆嘅角色，覺得講咗咁耐大話好對唔住大家，同埋因為東閔同嘉慧好畀到情緒我，所以啲眼淚係真情流露。」

（即時娛樂）