亞洲超星團｜總決賽3‧9澳門舉行 冼靖峰自爆曾想退出 (14:18)

無綫偶像選秀節目《亞洲超星團》「成團之夜」總決賽將於3月9日晚假澳門銀河綜藝館舉行，今晚（24日）播出第13集，公布第3輪超星練習生順位。30強超星練習生齊集錄影廠聽候結果，12人將被淘汰，只有18位可以進入「成團之夜」總決賽，爭取9個出道名額。晉級總決賽的18位超星練習生當中，據知共有4位是香港代表，當中還有1位殺入頭3位。公布完18強名單之後，超星導師朱正廷隨即公布總決賽賽制，18強超星練習生將分成兩隊9人組合進行比賽，分組的順序將根據第3輪超星練習生順位而定。

不擅跳舞的冼靖峰（Archie）受訪時自爆曾想退賽︰「每一次跳舞都想放棄，我曾打電話給經理人，說我要退賽回去香港，然後經理人說：『我當作沒有聽過你這個電話。』之後馬上掛電話。我最後堅持下去，人家用一倍的力，我就用10倍的力，終於以前一些舞蹈老師，還有一些真的會笑我跳舞難看的平輩，都說我真的跳舞好看了。我會用不同方式、不同的作品去回饋大家，希望讓大家覺得支持我是一個好的決定！」另一香港代表張鎬濂則指參加節目是想證明自己︰「我知道有些人認識我，可能是透過一些我參選過的節目，也有些人知道我是因為我的家人。我很希望在以後的作品上，可以讓大家有一個特別深刻的印象，讓大家記住我叫張鎬濂，而不只是洪欣的兒子！」

（即時娛樂）