李琳琳太保區嘉雯《從今以後》 柏林影展奪泰迪熊獎 (18:09)

由《叔‧叔》編劇兼導演楊曜愷執導，區嘉雯﹑太保主演，久未拍戲的李琳琳亦有份演出的電影《從今以後》，獲得柏林影展泰迪熊獎最佳劇情片，成為香港史上第二部勇奪該獎的電影。（大會提供 / 明報製圖）

由《叔‧叔》編劇兼導演楊曜愷執導，區嘉雯、太保及久未拍戲的李琳琳合演的電影《從今以後》，早前於柏林影展進行世界首映，並獲得柏林影展泰迪熊獎最佳劇情片，成為香港史上第二部勇奪該獎的電影。柏林影展今早（德國時間23日）頒發泰迪熊獎，導演楊曜愷在社交平台表示：「超級開心！我們在柏林影展獲得了泰迪熊獎！我要感謝《從今以後》的演員和團隊令我夢想成真！」

楊曜愷之後感性地說︰「從2020年開始展開《從今以後》劇本創作之旅。輾轉4年後，終於能在柏林影展進行世界首映。我們十分榮幸觀眾及評論人的反應好評如潮，贏得泰迪熊獎更是錦上添花！《從今以後》即將在香港上映，希望香港觀眾亦會同樣擁愛這套電影。我們急不及待將《從今以後》帶回香港！昨晚是一趟夢想成真之旅，希望不在場的嘉雯與其他工作人員能與我們遠距離分享這份喜悅。」

主角區嘉雯一早起來就收到好消息：「今早起來收到楊導演的捷報，十分開心，我們團隊的努力得到肯定，看見Ray（楊曜愷）拿着Teddy Award的照片及團隊慶功宴的照片，好開心呀！」李琳琳興奮表示：「首先，我要恭喜導演楊矅愷以及《從今以後》全體，有機會參與演出令我獲益良多。《從今以後》得到柏林影展Teddy Award最佳劇情片獎，是導演及全體人員用心合作的最佳回報。《從今以後》在香港上映時，請大家多多支持！」

柏林影展泰迪熊獎創設於1987年，1992年正式成為柏林影展官方所頒發的獎項之一，泰迪熊獎是表彰以LGBTQ+為題材的電影獎項，向來有同志電影獎項的最高榮譽之稱，每年會頒發一部最佳劇情片，一部最佳短片和一部最佳紀錄片。影展期間，凡以LGBTQ+題材創作的劇情片、紀錄片、短片皆有機會獲獎。《從今以後》入選本屆柏林影展全景單元（Panorama），亦一舉為香港再度拿下泰迪熊獎，更是華人電影圈第3次獲泰迪熊獎最佳劇情片的肯定。

（即時娛樂）