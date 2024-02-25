黃淑儀證實李影死訊 2人相交近50年 原約好明天聚會 (16:03)

劉松仁、李影及黃淑儀是相識多年的好朋友。李影及黃淑儀同在加拿大居住，兩人本來約好明天見面，李影卻突然離世，黃淑儀收到噩耗後十分難過。（資料圖片）

前麗的電視花旦李影在加拿大離世，享年70歲。據了解，李影一個人在加拿大獨居，她早前回港度歲，剛飛返當地不久，打算處理完家中事項，下月再回港。消息指她近日跌倒，以為小問題沒看醫生，誰知原來撞傷了頭，突然離世或與此有關。李影的好友黃淑儀目前身在加拿大溫哥華，她向傳媒證實李影過身的消息，稱是在當地時間今日（25日）約下午2時接到死訊。

黃淑儀表示其弟婦是李影的好朋友，弟婦來電告知李影死訊，說當時另一藝人張惠儀亦在場，她立即致電張惠儀追問發生何事。黃淑儀表示李影數日前跌倒，稱只是扭傷，沒看醫生，一直留在家中休息，朋友將煮好的飯餸送到其家門口，照顧其飲食。黃淑儀稱昨天曾致電李影，兩人還約好明天見面，豈料今早朋友聯絡不上李影，於是登門探訪，看見李影躺在牀上稱不適想嘔，朋友立即召救護車及聯絡張惠儀。她轉述張惠儀所說，趕到時仍見李影眼仔睩睩，救護員到達後立即為李影進行心外壓急救，做了逾半小時後稱搶救無效。

黃淑儀表示李影兩名女兒收到噩耗後，即時訂機票飛返加拿大為母親辦理後事。由於不想事件愈傳愈亂，她代李影家人公布死訊。黃淑儀與李影相識近50年，她說李影一向健康沒病痛，原定下月會為當地的兒童醫院演出，沒想到她會突然過身，可能跌倒後不想麻煩朋友才說自己沒事。

相關新聞︰前麗的電視花旦李影加拿大離世 享年70歲

相關新聞︰李影離世｜沈穎婷偕妹趕返加國處理後事︰幸運能當你女兒

（即時娛樂）