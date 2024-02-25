婚後事｜黎諾懿真空上陣拍背面全裸戲 所有鏡頭被刪走 (18:30)

羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕主演的劇集《婚後事》明晚首播，以6位主角的不同視點揭開同一個故事的不同面貌，與劇中主角一起跨越痛苦後齊齊成長。黎諾懿飾演的甘誠鈞（Davey）與羅天宇飾演的程天暉同為情聖，Davey是年薪幾千萬的補習天王，身邊的高質女伴一個接一個，正印呂靜林Gina（賴慰玲飾）長年以來只能啞忍；天暉是出身於小康之家的追夢者，收入、地位均見低微。雖然他在事業上是位失敗者，但外表俊俏、口甜舌滑，從來不乏性伴侶。天暉最親密的異性朋友是「好兄弟」呂靜海Mira（王敏奕飾）。

諾懿在劇中除了跟賴蔚玲有鴛鴦浸泡泡浴，及與陳自瑤有激吻場面，原來還有更激烈的戲，但因為畫面太激而全被刪走。他說︰「其實嗰場浸浴戲，原本有個鏡頭係影到我背面全裸，即係全身上下都無遮無掩。由於當時我面對牆壁，鏡頭只係影到我背面同臀部，加上我對劇組好有信心，所以索性真空上陣拍攝，但最後好似話怕大膽得滯Cut咗。Davey係我從影以來最有挑戰性嘅角色，因為佢情緒上落好大，有衝突場面，又有好傷心、好憤怒嘅場面，有啲戲要演得壓抑啲，有啲戲又要外露啲同表現得好自信，同埋因為角色設定口才好，有時一輪嘴講對白都幾考工夫。但對演員嚟講，真係過足戲癮，期待出街後嘅觀眾反應。」

天宇則在監製要求下在沙灘上裸跑，全身捲滿廁紙的他更要做出極度享受的奔放表情。天宇笑言拍攝時十分尷尬：「我雖然有著肉色打底褲，但因為全身捲滿廁紙，個樣又要好陶醉，搞到成班幕後『焗晒蟹』。嗰日海邊唔係完全冇人，仲有啲船喺海中心，我拍攝時要克服好大心理關口，都有因為忍唔住笑有唔少NG。」

（即時娛樂）