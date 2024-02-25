李影離世｜ 鄭秀文憶合作點滴︰戲裏戲外都是溫暖的母親 (21:26)

資深藝人李影在加拿大離世，享年70歲。李影是1970年代當家花旦，除了麗的電視及後來的亞洲電視，她也演過無綫（TVB）、香港電台電視部、ViuTV等電視台的劇集，當中包括TVB在1995年播出的《親恩情未了》。李影在《親》劇中飾演曾被判囚20年的婦人何亞春，5個子女在她出獄後已長大成人，與她關係生疏。鄭秀文（Sammi）當年在劇中飾演李影的二女，Sammi得知李影離世後在社交平台上載《親》多張劇照及留言悼念。

她說︰「剛得悉李影姐逝世，泛起懷念和回憶。很多年前Mi於TVB拍了一套電視劇《親恩情未了》，有幸跟李影姐飾演母女，故事感人，李影姐擔起故事主軸，演活含辛茹苦的偉大母親角色，而Mi就飾演一個痛恨母親的女兒，直至自己懷孕也當上了母親，才後知後覺地明白自己母親的偉大和難處。還有，兄弟姊妹之間的愛恨... Mi至今一直難忘大結局的一場，跟李影姐的母女法庭戲。這電視劇的拍攝相當融洽愉快，李影姐很親切，戲裏戲外都是一個溫暖的母親。我們演員們就像一家人的相處。當年的合作和相處，留下了今天的溫暖回憶。懷念你，李影姐。懷念。李影姐。深深演繹了母愛的偉大與犧牲。」

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（即時娛樂）