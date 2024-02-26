中年好聲音2｜10強名單誕生 陳燕娜鄭梓浩被Foul 古淖文再奪MVP (12:52)

歌唱真人騷《中年好聲音2》，昨（25日）晚一集是第十部曲《雙語之歌，累積排名榜 十強隆重登場！》下半場。

昨晚一集最亮眼選手是顏米羔，他獻唱王傑名曲《幾分傷心幾分痴/一場遊戲一場夢》，他笑言：「呢首歌由細聽到大，次次唱都會變王傑聲，細個好鍾意模仿，今次試吓挑戰搣唔搣得甩（王傑腔）！」米羔最終獲得91分，伍仲衡笑言：「我鍾意喎，我上一回合話你有少少殺父仇人感覺，你今次搣甩咗喎，聽到顏米羔嘅柔情，呢個係一個好好嘅方向，情歌係要咁唱。」陳慧嫻說：「呢隻歌你放輕聲音去唱，聽到另外一個米羔，而呢個米羔係更加好聽。」張佳添則說：「你係冇王傑嘅，我聽到嘅係黃貫中，如果你音色可以多啲變化，你就唔再係王傑、黃貫中，而係顏米羔！」

昨晚最後兩位登場的陳蒨葶及陳燕娜，兩人不約而同僅獲82分，與上半場同獲82分的鄭梓浩齊齊跌入危險區，氣氛緊張！獻唱《小城大事/大城大事》的陳蒨葶 ，坦言以「跳樓」心態演繹歌曲，惟因演繹的版本太過Dark，不太受評審青睞，肥媽說：「真係唔使咁Dark，我覺得女人好鍾意傷害自己，去令嗰個人記得你，如果佢唔記得你，你傷害自己都會唔記得你啦，Short Short哋嘅，你唱得係唔錯，畀唔到高分係你好Dark，但Feel唔到個痛。」

獻唱《原諒自己/半途而廢》的陳燕娜，則因唱得太似王菲而未能獲高分，張佳添說：「呢隻歌擺明係王菲陷阱，你就踩咗落去，似唔似王菲呢？起碼都5、6分㗎喇，個問題係你真係用咗王菲嘅方法去唱，冇人可以唱得好過王菲㗎喇，咁點解你唔諗用其他方法呢？」經過評審退庭商議，最終鄭梓浩、陳燕娜無得留低，陳蒨葶逃出生天！

上半場獲得93分的古淖文最終獲頒MVP，是次是他第二度獲得MVP，古淖文興奮表示：「今集對我非常特別，第一次以Solo姿態拎咗9字頭嘅分數，特別想多謝一個人，佢係我音樂上最大嘅後盾，佢就係小辣椒谷婭溦老師，佢幫我改善咗啲咬字同江湖味，多謝你小辣椒！」

10強名單如下（排名不分先後）：

古淖文／劉威煌／顏米羔／安雅希／黃劍文／譚輝智／沈宗賢／陳俞霏／林若盈／陳蒨葶

（即時娛樂）