J2播《第17屆亞洲電影大獎》 柯煒林任「青年大使」 驚嘆梁朝偉神級演技 (13:34)

柯煒林擔任《第17屆亞洲電影大獎》的青年大使之一，他跟梁朝偉在《金手指》有兩幕戲同場演出。（大會提供）

J2（82台）今年將再與亞洲電影大獎合作，於3月10日（周日）晚上8時15分，獨家電視轉播《第17屆亞洲電影大獎》頒獎盛况。

《第17屆亞洲電影大獎》頒獎禮將於3月10日，假香港西九文化區戲曲中心大劇院舉行，今年共有35部作品入圍，分別來自24個國家及地區，角逐16項大獎。四部入圍港片包括《金手指》、《年少日記》、《白日之下》、《但願人長久》；梁朝偉、黃梓樂、梁雍婷、謝咏欣及導演卓亦謙，分別競逐最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳新導演及最佳新演員等多項殊榮。

評審團主席由日本著名導演黑澤清擔任，為亞洲電影大獎17年來首次由日本導演擔任。本屆4位「青年大使」分別是柯煒林、宮澤冰魚、劉冠廷及馬里奧毛瑞爾。

「青年大使」柯煒林在2021年，憑《濁水漂流》中的「木仔」一角，先後獲提名第58屆金馬獎「最佳男配角」、第28屆香港電影評論學會大獎「最佳男演員」、第40屆香港電影金像獎「最佳新演員」、「最佳男配角」。

柯煒林對於獲委任「青年大使」感榮幸，他說︰「作為青年大使可以跟唔同地方嘅電影人交流，自然開心。非常期待3月10號嘅頒獎典禮。」

他透露拍攝電影《點五步》後入行，之後參與不同電影及電視拍攝，他說︰「可以同唔同嘅前輩合作，令我獲益良多。」早前柯煒林參與電影《金手指》，戲中他跟偉仔的對手戲雖然不太多，但有兩幕戲同場演出，偉仔甫出場已有泰山壓頂的氣勢，兩句對白和一個眼神，已顯露出神級演技。

拍攝期間還發生小插曲，柯煒林笑說：「記得有一場戲要同朱仔（朱鑑然）阻住梁生嘅去路，少不免會有少少碰撞，拍完都問咗梁生一句有無整到，佢剩係擰一擰頭表示無事，嗰一下覺得前輩真係好Charming。」

（即時娛樂）