臨時劫案｜姜大衛從影以來首次爆粗 讚兒子姜卓文表現OK (14:04)

姜大衛、姜卓文及導演麥啟光，昨晚（25日）到旺角為電影《臨時劫案》謝票，姜大衛指今次是從影以來首次講粗口，還要在最凍的一天濕身拍身亡戲，他說：「拍咗幾十年電影，淨係死都有5、60次，見到地下有灘水，我話不如撻落去死，等啲水花彈上來幾靚。」

對於票房達1500萬，姜大衛仍未感滿意，他說：「爭啲啦，希望多啲觀眾入場觀看，香港電影真係唔錯。」問參演這部電影是否兒子帶挈？他直言：「係呀，導演屈我，搵個仔先，跟住叫我客串，為咗個仔冇辦法啦，以前啲戲都冇講粗口，我平時都唔講粗口，講完會面紅。」談到兒子在戲中表現，他說：「可以講OK，當然仲有進步空間，佢第一次演出咁重要角色，唔容易嘅，都會有壓力。（想多些父子檔合作？）有機會當然好啦！」

姜大衛太太李琳琳參演的電影《從今以後》，榮獲柏林影展泰迪熊獎「最佳劇情片」與全景單元觀眾獎第3位，姜大衛說：「佢可以參與當然好開心，好難得，都息影30幾年，忽然接到呢部戲，我尊重佢，復唔復出佢自己決定，不過我哋都希望佢復出，呢一行冇得退休，個癮永遠喺度。」姜卓文表示想與媽媽合作拍戲，他說：「係一個好寶貴回憶，要珍惜同父母一齊時間，有得拍套戲紀念梗係完美。」

對於好友李影離世，姜大衛表示謝票期間收到消息時大感突然，指李影一向好精神，過年前與對方在港仍有食飯見面，他說：「聽到話跌親，老人家真係唔跌得，所以我好小心。」姜卓文亦指李影由細睇到他大，願對方安息。

（即時娛樂）