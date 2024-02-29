Edan後援會又爆是非 要即時解散 舊團隊疑隱瞞身分再做搞手 惹怒爵屎 (20:37)

Edan後援會重組後又再爆是非，今天宣布後援會即時解散及辭職，據悉Edan在TG內表示會了解事件，盼大家勿胡亂猜測。（資料圖片/Ig圖片）

MIRROR成員呂爵安（Edan）的後援會去年10月因團隊內訌而解散收場，及後新的後援會由其他爵屎（粉絲暱稱）組隊參選新一任Admin，並接手管理後援會，其間舉辦不少活動，包括為Edan搞生日展﹑以及電影《盜月者》1元睇戲等活動，正當以為事件告一段落，Edan後援會重新出發後，豈料後援會再有爭議。

有傳新一批的FC Admin成員再度出現內訌，原來內部換湯不換藥，部分是舊團隊的成員，他們以另一個TG帳號參選，並向公司提交政綱，及後又被發現重蹈覆轍，私下嘲笑其他爵屎言行，事件再次激嬲不少爵屎，留言要求一班Admin清楚交代，最後還觸動到TG內的Edan，他稱會了解事件，盼大家勿胡亂猜測。

事件發酵至今，Edan後援會的Admin今天（29日）在TG內發表辭職及解散聲明，對於部分爵屎的指控及質疑，他們則說：「決定組隊參選係因為當時距離生日同演唱會時間相當緊迫，一直都擔心新團隊進行交接同埋安排各種應援會好吃力，而我哋一直都好想可以再為爵安進行應援，所以選擇再試一次參選。當時舊成員亦都有共識如果選到就再為爵安努力；落選就做返一個普通嘅爵屎用自己方法去應援。」他們強調到公司面試時，Edan及其經理人均不知情。

對於有人疑用其他TG帳號參選，涉事Admin道歉：「我哋對於用其他TG Account參選，而冇向大家坦白深表歉意。再次重申及澄清事件發生前爵安、Yu（MakerVille藝人管理部人員）及公司，對於我哋嘅背景並不知情，希望大家唔好再作任何揣測。對於是次爭議，我哋再次向爵安、Yu、公司及所有爵屎們致歉。」

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（即時娛樂）