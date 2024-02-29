「造星仔」組期間限定跳舞組合 KC自嘲似小丑 Tsoul夠騎呢 (22:02)

身穿紅白色外套的KC，聯同Tsoul組成期間限定跳舞組合，Tsoul表示以跳舞明星身分出道，感到夢幻、神奇和感恩。（劉永銳攝）

《全民造星V》亞軍黃家灝（KC）今晚（29日）孖田曜誠（Tsoul）組期間限定跳舞組合，聯同新晉樂隊ROVER，出席《ROVER X KC & Tsoul Debut》記者會，宣布正式出道。

KC和Tsoul隨著現場播出他們的合唱新歌《Get Silly》而大跳勁舞，Tsoul表示以跳舞明星身分出道，感到夢幻、神奇和感恩，KC稱比賽後才發現做跳舞明星這個可能性，會要求自己做得更好，很多人覺得跳舞沒有出頭天，他笑言憑歌寄意：「我身先士卒做傻佬，鼓勵大家多試新事物。」Tsoul盼行出第一步，帶動舞者上主流：「我哋要創作口號，呼籲粉絲『識唱嘅一齊跳』。」

KC與Tsoul表示以期間限定跳舞組合作招徠，是希望保持發展的彈性，至於獲公司分配多少資源？KC說：「唔知，我哋只係執行者，盡做。」對於被選中力捧，KC笑稱自己可能像小丑，Tsoul笑說：「可能我夠騎呢，感恩公司肯嘗試，知道好多人參加造星想行呢一步，我哋好幸運。」

KC直言韓國、外國流行跳舞明星，希望與Tsoul做開荒牛，令本地觀眾接受，希望發展成主流界別，Tsoul說：「喺台上集中表演跳舞，可以盡情發揮勁度。」Tsoul沒有視ROVER為競爭對手，希望將來有合作機會，樂壇百花齊放。對於亨仔笑言想加入做跳舞組合成員，Tsoul笑說：「由佢講，得閒飲茶。」

相關新聞：ROVER正式出道 否認狙擊師兄師姐 亨仔收負評當激勵

（即時娛樂）