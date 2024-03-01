婚後事｜一集戲演繹不同情緒 童星鄭淽月感激鄧智堅黃頌明 (17:48)

由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等合演的《婚後事》，

昨晚（29日）播出第4集，包含潘善仁（羅子溢飾）及張明芯（陳自瑤飾）女兒潘悅（鄭淽月飾）視點「爸爸媽媽離婚了...」，及潘善仁視點「孩子才是最無辜的受害者」。

悅悅聽從同學Candy（何朗晴飾）建議扮演「雙面人」，在心理專家面前故意「前言不對後語」，藉此拖延爸媽離婚官司，讓他們爭取時間箍煲，卻遭善仁及明芯責備。之後悅悅乞求天暉（羅天宇飾）幫忙，並安排父母見面，盼藉著親手製作的心意卡，令父母和好，卻目擊父母爭吵，眼見昔日恩愛的爸媽，變得如此醜陋，悅悅失控爆喊。

被女兒痛苦模樣嚇倒的善仁，為免加深對女兒傷害，終承諾離婚並放棄悅悅管養權，原以為可令悅悅不再成為磨心，卻反令悅悅更是傷心，對父母失望的悅悅，失卻天真笑容，變得叛逆難教之餘，更親手摧毁最愛的Dream House。

昨晚一集對於拍攝當時只有9歳的月月確是相當大挑戰，短短一集中，月月演繹天真、擔憂、古惑、左右為難、痛苦、失望、憤怒、崩潰、叛逆及行屍走肉等不同情緒，但她亦成功駕馭，加上角色性格乖巧，難怪獲讚。

月月如此好戲，全因背後有專人幫拖，他就是戲劇導師的鄧智堅。在《婚後事》中飾演善仁代表大律師Gordon的智堅，背後有為月月擔任戲劇指導，月月除在社交平台公開答謝智堅外，還感激劇中飾演姐姐Julie的黃頌明全程「陪訓」：「感謝你的教導，我係第一次上由演員親自教授的戲劇課，真的可以學到了很多。當然唔少得仲有要多謝小明姐姐陪我排練啦！

（即時娛樂）