《電子世界爭霸戰》系列新片 謝勒力圖造型曝光 (18:11)

謝勒力圖上傳在新片《Tron: Ares》的造型及短片到社交網。（網上圖片/影片截圖）

金像影帝謝夫布烈治（Jeff Bridges）主演的《電子世界爭霸戰》（Tron）1982年上映，被視為科幻電影經典，2010年《別擔心親愛的》奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）和《非凡生命歷》男星加烈希隆（Garrett Hedlund）加盟拍成續集《創戰紀》（Tron：Legacy），同系列最新一部《Tron: Ares》，今年1月在溫哥華開鏡，預計2025年上映，由《黑魔后2》約金朗寧（ Joachim Ronning）執導，「小丑」謝勒力圖（Jared Leto) 、《食人魔達默》伊雲彼得斯（Evan Peters）、《從前的我們》Greta Lee、《侍者》茱迪史密夫（Jodie Turner-Smith）等主演。迪士尼今日公開首張劇照，只見謝勒力圖一身盔甲上陣，另外他在社交網亦上傳短片，可見其造型成形經過。

《Tron：Ares》講述高端程式Ares從電子世界被派往現實世界執行危險任務，開展人類與A.I的接觸。約金朗寧表示，「我好高興能夠參與這個電影系列，把新作帶給世界各地粉絲。《Tron：Ares》將繼續這個系列在美術、技術和故事敘述等方面的前衛創新，我覺得現在正是回到電子世界的最佳時機」。

（即時娛樂）