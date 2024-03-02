KC x Tsoul首支跳舞MV上架 片尾逐一介紹助舞者提升地位 (16:17)

《全民造星V》黃家灝（KC）與田曜誠（Tsoul）夢想成為跳舞明星，他們合作的跳舞企劃第一擊《GET SILLY》跳舞MV正式上架，片尾慢鏡逐一介紹每位有份參與演出的舞蹈員。KC及Tsoul說︰「香港dancers好多時被忽略。我哋想做跳舞明星，唔係想話要做到似邊個或要搵到幾多錢，我哋只係想透過今次機會做到自己鍾意嘅嘢，又可以推動到香港跳舞文化，所以當見到公司畀我哋MV逐一出dancers名，仲好大隻字，配埋慢鏡畀佢哋，同一般出dancers名好唔同時，真係好開心，感覺做到想做嘅事。今日做到一小步，明日至有機會有一大步﹗」

KC找來女友楊安妮（WinWin）排舞，並與4位舞蹈員Kahay、Jasper、Athena、Siu Yee Yau 先後在花園街、汀九等街頭跳舞；Tsoul則由KaKa排舞，並與另外3位舞蹈員兼教他跳popping的老師Louis、Lyle、Bobby在銅鑼灣鬧市、灣仔海旁等地跳，以透過香港的背景帶出貼地感覺。在兩位排舞師努力下，尾段兩組一齊合跳推高氣氛。

Tsoul說：「《GET SILLY》算係一大突破，跳自己嘅歌，有跳舞MV，仲有兩種唔同舞種融合，證明香港係可以唔同舞種一齊跳，然後have fun同get silly。」KC補充：「過去拍跳舞片，大都係跳舞圈內嘅人留意，無諗過依家做嘅嘢可以畀更多人睇。呢個係我哋想做嘅目的，更希望跳舞片可以令唔喜歡跳舞嘅人喜歡跳舞，感受到我哋喜歡跳舞嘅原因。」

《GET SILLY》雖然是跳舞MV，但歌曲班底一樣強勁，由JNY監製，Rouno與SQVARE及AVENUE 52作曲，T-Rexx填詞，歌詞鼓勵大家要為夢想勇敢向前，KC及Tsoul去年就是因為一下衝動參加《造星V》，今日才有機會做自己想做的事。

（即時娛樂）