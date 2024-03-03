何超儀爆老公陳子聰唔抗拒上台 Tim半月板撕裂要做手術 (16:06)

劉以達直言之前開騷，何超儀（左圖）負傷上台撐場，一定要回饋對方，對方一開口問到，他立即應承演出。（林祖傑攝）

何超儀、劉以達、LMF、Dear Jane等，昨晚（2日）於西九《The Wild Ones Music Festival》活動演出，何超儀作為活動搞手，除老公陳子聰在後台支持，老友吳彥祖亦前來睇騷，劉以達直言之前開騷，獲何超儀負傷上台撐場，一定要回饋對方，對方一開口問到，他立即應承演出，他說：「演唱會4月或者6月開Round Two，一定要請佢，上次唔夠㗋，要加歌。」

劉以達透露在後台見到陳子聰，感恩對方可以再唱歌，他說：「佢好精神，我哋又攬又惜，完全健康，好似以前咁活躍，祝福佢。」何超儀透露是她主動拉老公出來唱歌，她說：「我直頭推佢出來，佢冇抗拒，只諗咗2秒，我叫佢上到台唔好郁咪得囉，咁靚仔，打散把頭髮企喺度，畀風吹下之嘛，老公特地先嚟聽我唱成點，到佢演出我就變佢粉絲，已準備喺台下大叫。」

Dear Jane透露正籌備明年樂隊出道20周年大碟，他們說：「剛開始，歌曲主題比較生活化，因為我哋大家（年紀）都唔細，會開始探討成熟少少話題，暫時會喺香港做，反而唱片公司問想唔想去外地做，希望年中可以做到。」

主音黃天翱（Tim）早前一家旅遊，子女均感染腺病毒，他表示子女差不多康復，幸沒有傳染到他與太太，不過他旅行時弄傷膝蓋，導致半月板撕裂下周做手術，他笑道：「雖然我喺BB池整到，不過我同人哋講係滑雪整親，咁會型啲。」

（即時娛樂）