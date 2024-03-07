婚後事｜羅冠蘭因愛徒賴慰玲 時隔5年出山拍劇 (14:10)

羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕主演的劇集《婚後事》，昨晚（6日）播出的第8集以程天暉（羅天宇飾）的視點出發，標題是「約炮世代，無所謂不忠」。天暉是Mira（王敏奕飾）死黨，曾追求Mira家姐Gina（賴慰玲飾），偶爾有為Davey（黎諾懿飾）補習社拍片兼職。出身小康之家的他，夢想成為頂級導演及監製。為了理想，天暉捱窮捱餓捱眼瞓，由於沒錢沒時間沒精力，索性不談戀愛，只靠交友手機程式「約炮」解決性需要。天暉在Mira生命中扮演重要角色，兩人大學時期已認識，畢業後投身同一行業互相扶持、接濟。天暉見證了Mira瘋狂情史，這次看着Mira為了善仁（羅子溢飾）心碎兼成過街老鼠，十分同情，更一度幻想鬧爆涉事的Davey。他一直以為自己當Mira是好兄弟，直到目睹Mira與善仁偶遇時火花四濺一刻，終醒覺自己早已深陷Mira魅力，惟因Mira講明對自己沒「性趣」，天暉只能竭力壓抑，但求友誼萬歲。

羅天宇在昨晚一集發揮其喜劇細胞，在「PA趕進度日常」一場戲中除了將魚肉腸當指揮棒發施號令，還在「眾人皆瞓我獨醒」情况下通宵趕工，之後在電視城內望向天大叫一句「電視台導演唔係垃圾」，道出電視台導演及製作人之苦。 他與飾演花婆婆的羅冠蘭在另外一場對手戲中發表兩代愛情觀差異，觸動不少觀眾。劇組為了令出名怕醜的羅天宇能更放更盡地演活熱血粗魯製作人天暉，拍攝期間安排他在鏡頭後不斷講粗口釋放自己。羅天宇笑言︰「監製覺得我平時講嘢太斯文、細聲，語氣停頓位又比較慢，天暉呢個角色粗魯兼講嘢大聲之餘，仲要有自信。為咗幫我，監製每次試戲都會叫我加啲粗俗助語詞入啲對白度，望住鏡頭係咁讀。」

羅冠蘭對上一套參演的無綫劇集是5年前的《牛下女高音》，據知今次成功打動羅冠蘭再現身劇集的主因是主角之一的賴慰玲。羅冠蘭與賴慰玲是師徒關係，兩人私交甚篤，羅冠蘭十分疼惜賴慰玲。賴慰玲與劇組均覺得羅冠蘭很適合演出「花婆婆」一角，加上賴慰玲渴望與師父合演「婆孫情」，故主動游說羅冠蘭，終成功打動她「出山」拍劇。

（即時娛樂）