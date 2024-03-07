蔡琴闊別8年重臨紅館開騷 媽媽行動不便未能同行 (16:19)

靚聲歌后蔡琴將於5月25至26日，假紅館舉行兩場「蔡琴『好新琴』香港站演唱會」，闊別8年再到香港，不少歌迷引頸以待。歌迷可於3月11日上午10時至3月15日晚上11時59分信用卡優先訂票，3月19日則在城市售票網公開售票。

蔡琴的演唱會日期是5月下旬舉行，主辦機構於門票上創新猷，票價上原價每張HK$908/ HK$688 / HK$388的門票，假如是2人或3人同行，購買2張或3張相同日期及票價門票，可以「愛共享」優惠套票價：HK$780 (每張) / HK$580 (每張) / HK$350 (每張)，為子女安排這個與家人同行計劃，相信會成為歌迷今年母親節及父親節最佳禮物。

對於主辦機構首創「愛共享」套票計劃，蔡琴得知後讚口不絕，她說：「5月是母親節，通常大家給母親買禮物都像很容易，市面上也很多適合跟媽媽慶祝的，但每當到6月的父親節，大家就好像有點隨便打發便過去了，這次我的演唱會，剛好在五月母親節後，又快要到父親節的日子，大會想到母親也想到父親，我覺得這個點子極佳，子女可以帶父母一起來看，三代同堂，一起來聽是很團結又溫暖大力量，我非常贊成。」

蔡琴又表示自己過去的演唱會，每次媽媽也是坐上客，坐台下看她演出，但今次她有點遺憾，帶不到媽媽來港看她的演唱會：「以前無論去多遠，媽媽也一定跟著我去，看我的演出。但疫情耽誤幾年，媽媽年紀也大了，行動上不是很方便，我再也沒辦法帶她出遊及看我演出。不過，媽媽知道仍有很多觀眾支持我，會來看我的演唱會，也替我開心。」

元宵節過後，蔡琴表示讓自己放了10天假，飛去上海玩：「給自己去了10天的上海之遊，我也不是全部去玩，我去做回顧，上海是有故事的地方，我去感受一下，現在上海跟以前上海有多大改變，上海人很了不起，很會應變的人們。」接著下來她就會開始繼續《好新琴》的世界巡迴演出，今年計劃除了內地﹑香港之外，也會到澳洲﹑新西蘭及吉隆坡等演出。

（即時娛樂）