《十八樓C座》55周年 任達華自認忠粉想演聲新角色 (19:27)

任達華自言是《十八樓C座》的忠實聽眾，有機會為劇中的聲音演員拍照，有孩子為父母影相的感覺。（鍾偉茵攝）

商台廣播劇《十八樓C座》55周年舉行《「五代同台」55周年展覽》，請來任達華操刀，為劇中的聲音演員金剛、朱雪梅、陳慕賢、李錦、何文光、陳聰、伍甄琪等拍照。

任達華今日出席展覽開幕禮時說︰「我是《十八樓C座》的忠實聽眾，多年來不論開工、駕車時也有收聽，能為他們拍攝55周年照片，我有剛成年小朋友為父母拍照的感覺。《十八樓C座》每集有不同故事，相信未來會有更多香港好故事。它的故事內容不限於本地，有時會提及世界大事，似一本世界字典，也是香港人的回憶。希望它能繼續在往後數十年，甚至過百年傳承下去。」

任達華直言有興趣聲演一角︰「我想演名叫『D仔』的老闆新角色，故事要講我與周老闆有爭拗，似拍電影，希望擦出火花。」他又寄語年輕一輩歌手好好向年屆90的金剛學習，唱歌時不靠咪高峰，坐着時仍然中氣十足，去到哪裏都繼續唱，吸引更多遊客來港。

金剛雖手持拐杖，但精神奕奕，說話時聲如洪鐘。他自嘲外表醜樣，多年來靠聲音演出，感謝任達華把他拍得那麼靚仔。金剛說︰「華哥拍得我很神氣，我望見相中的自己簡直熱淚盈眶！我的聲音響亮是因為求學年代演話劇沒有用咪，所以習慣說話大聲，與華哥傾偈時會細細聲。我會繼續為大眾發聲，分享香港好故事，每日堅持做好本分，盡忠職守便心安理得。」

（即時娛樂）