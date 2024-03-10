Eason & The Duo Band合體 陳奕迅跪地抱結他悼盧凱彤 (15:46)

王雙駿（左圖）受訪時強調，舞台安全經嚴謹審查，不過也直言被Paul墮台受傷嚇倒，心情也受影響。（林祖傑攝）

Eason分別唱出《破壞王》、《敬菸》及《可一可再》。（林祖傑攝）

Eason & The Duo Band合體，還在已故盧凱彤的位置，放上結他及鮮花，Eason更跪地擁抱結他，十分感人。（林祖傑攝/資料圖片）

陳奕迅（Eason）昨晚（9日）到灣仔會展，為《王雙駿HATS ON音樂會》擔任嘉賓。Eason & The Duo Band獲安排最後上台表演，但出場前舞台上發生意外，演唱會導演宣布樂隊小號手Paul Panichi，不慎由台上墮下受傷，演唱會一度暫停20分鐘後，王雙駿上台叫觀眾不要擔心，Paul清醒地被送往醫院治理，還懂講笑。

之後Eason分別唱出《破壞王》、《敬菸》及《可一可再》，更表示Paul也有和他講笑，還稱"The Show Must Go On"﹗Eason & The Duo Band合體，還在已故盧凱彤的位置，放上結他及鮮花，Eason更跪地擁抱結他，十分感人。

王雙駿受訪時強調，舞台安全經嚴謹審查，不過也直言被Paul墮台受傷嚇倒，幸升降台不是太高，約5尺，但確實不開心，心情有影響，他說：「曾有一刻閃過取消餘下表演，不過見佢清醒同識講笑，大腳擦傷少少冇大礙，希望佢冇事，觀眾一場嚟到，我們亦要表現專業，有責任將表演完成。」

主辦方總監阿昱表示，發生意外大家都不開心，幸有為樂手買保險，同事亦及時將對方送院治理，相信傷勢不嚴重，主辦方亦會繼續跟進對方情况。

相關新聞：王雙駿開騷發生舞台意外 樂手跌落升降台 救護車送院

相關新聞：謝霆鋒狀態大勇Rock爆舞台 軟硬天師化身「翻版王雙駿」

（即時娛樂）