孖張曦雯心有靈犀玩透視 黃智雯拍性感戲會扮懵 博老公睇唔到 (18:41)

Mandy自爆拍性感鏡頭，從不會向另一半備案，她笑說：「博佢睇唔到，即使被佢發現，我會扮懵，話自己拍完忘記了。」（鍾偉茵攝）

黃智雯（Mandy）、張曦雯（Kelly）和羅天宇等，今天（10日）出席劇集《再見‧枕邊人》宣傳，羅天宇被安排蒙著眼睛與人擁抱、觸摸不同手指和下巴，辨認誰是Mandy，Mandy和Kelly不斷碰打他騷擾，但仍成功過關，獲賞公主抱Mandy做深蹲動作，場面搞笑。適逢是杜燕歌生日，戲中女兒Kelly推蛋糕和獻吻為他慶祝。

同穿透視裝的Mandy和Kelly笑言在打扮心有靈犀，事前沒夾過，Mandy又指角色造型密實，難得見觀眾悉心裝扮，Kelly表示馬德鐘（馬神）未能宣傳，身為劇集一分子要扮靚撐場。2人透露劇中亦有性感場口，Kelly說：「有一幕我穿白恤衫走出戶外淋雨色誘馬神，拍之前要穿多層打底防走光。」Mandy聞言有共鳴，因為她拍出浴場口：「那場我只露出香肩，用上了10條毛巾將身體包得密實防走光。」

提到陳自瑤於《婚後事》大露背演出，問到她們可敢挑戰？Mandy重提在劇集《三個女人一個「因」》中也試過大露背，除了做足安全措施，更要清場拍攝，但自爆拍性感鏡頭，從不會向另一半備案，她笑說：「博佢睇唔到，即使被佢發現，我會扮懵，話自己拍完忘記了。」

Kelly指外籍男友思想較開放，對她拍親熱戲反應不大，笑說：「我可以無拘束去拍戲，順道測試佢底線。」問男友有沒有提出跟她示範戲中親熱畫面？Kelly笑說：「唔使，因為已經有好多，唔使跟戲做。」

《再見‧枕邊人》與《婚後事》播映以來，經常被觀眾拿作比較，Mandy對新作品收視感滿意：「兩部劇種不同，我哋呢部懸疑性高，好似剝洋蔥吸引觀眾追看，而《婚》係貼地兩性關係。」

羅天宇被笑異性緣好，不愧有「女神收割機」外號，他笑著否認，大讚Mandy和Kelly人品好，大家合作愉快：「我性格跟Mandy相似，同樣是內斂而貪玩，多謝佢拍劇時願意同我多溝通、畀意見，幫我放膽演出，今日玩遊戲示範公主抱都無問題。」

提到他好艷福，在《婚後事》跟王敏奕有親密戲，天宇笑言只是巧合：「跟王敏奕合作4部劇，今次演情侶有激烈場口，之前合作3部打底，逐步增加感情。」他希望累積演戲經驗，又坦言內歛性格曾是障礙，有時演衝動角色需要找很多方式去壯膽。

（即時娛樂）