亞洲電影大獎｜女星紅地氈爭艷 陳靜低胸透視裙搶盡風頭 (20:20)

陳靜自覺近年多做運動身形弗，加上很喜歡這條裙子，願為穿上它而性感示人。（娛樂組攝 / 明報製圖）

「第17屆亞洲電影大獎」今晚在西九文化區戲曲中心舉行，梁洛施、余香凝、陳靜（Dada）、蔡卓妍、林明禎、陳欣妍、陳嘉容、袁澧林、吳家忻、陳凱琳、范冰冰等女星現身頒獎禮前的紅地氈環節，當中以身穿白色低胸透視紗裙的陳靜最性感，人妻陳凱琳就穿上白色復古長裙，包到冚非常密實。

陳靜自言首次穿得那麼性感行紅地氈，自覺近年多做運動身形弗，加上很喜歡這條裙子，願為穿上它而性感示人。雖然今日天氣有點冷，陳靜表示現場人士都情緒高漲、盛裝赴會，令她也不太覺得凍。談到早前拍戲時被批評「豆豉眼」，陳靜說︰「作為演員，應該爭取演不同角色。我不介意別人這樣說，希望成為一個多變的演員。不化妝開工更好，可以有更多時間，像我今天就花了3小時裝扮。」

陳欣妍穿上黑白低胸晚裝現身，拍照時用手按住腹部位置被懷疑有喜。她被問到此事時笑着否認。陳嘉容因身穿的Deep V騷腿晚裝移位，防走光膠紙外露，經現場人士提醒後撕走。她自言消瘦了令晚裝變鬆移位，但已做足安全措施，不怕走光。林明禎稱早前飛米蘭參加時裝周活動，順道與家人旅遊，十分難忘。

吳家忻被問到遭「試當真」取消關注時說︰「我不是該頻道的常駐人員，取消關注屬正常。」對於她公開與薛芷倫長子馬桂烽（Justin）拍拖後，舊愛林家熙（Locker）亦傳與COLLAR成員邱彥筒（Marf）拍拖，似有示威之嫌，吳家忻直言與Locker已沒聯絡，如對方有新戀情，她會送上祝福。

（即時娛樂）