奧斯卡｜《馬里烏波爾戰火二十日》奪最佳紀錄片 (09:37)

第96屆奧斯卡頒獎禮香港時間今早舉行，Mstyslav Chernov執導的《馬里烏波爾戰火二十日》（20 Days in Mariupol）奪得最佳紀錄片，擊敗《永恆的記憶》（The Eternal Memory）、《Four Daughters》及《無形老虎：印度父親護女之戰》（To Kill a Tiger）等對手。《馬》片講述一群烏克蘭美聯社記者在圍城困境下，盡力堅持己任，記錄俄軍侵略的種種暴行，作為最後留守城內的國際記者，衆人拍下俄烏戰爭的關鍵影像。Mstyslav Chernov領獎時表示，很榮幸但也可能是首名導演希望從來沒拍這部電影，「我希望這能換取俄羅斯永不襲擊烏克蘭，永不入侵其他城市，我希望以此交換俄羅斯人不要殺害1萬個烏克蘭人」。

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另外，台灣導演江松長的《金門》及美籍導演王湘聖《奶奶與外婆》，入圍角逐最佳紀錄短片，可惜不敵賓豹福（Ben Proudfoot）及基斯鮑華斯（Kris Bowers）聯合執導的《最後的樂器維修師》（The Last Repair Shop）。後者講述美國自1959年為公立學校學生免費維修樂器，但仍保留此習慣的美國城市已寥寥無幾，洛杉磯卻是其中之一，導演帶觀衆走進城市鬧區的工場，見識這個日漸凋零的工匠團隊，如何為8萬學子保養樂器。

《最後的樂器維修師》與《奶奶與外婆》均在影視串流平台Disney+上架。《馬里烏波爾戰火二十日》則在Now True播放。

（即時娛樂）