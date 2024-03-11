《夜限照相館》今晚首播 周元孖權娜拉服侍亡魂 擦出愛火 (12:48)

由《救命卡特》周元與《梨泰院Class》權娜拉合演的奇幻愛情韓劇《夜限照相館》，將於今晚（11日）起逢星期一、二晚上在「黃Viu煲劇平台」播出，香港觀眾可免費收看。

改編自同名小說，《夜限照相館》講述徐家世代經營著一家只為逝者存在的「鬼魂專用照相館」，他們為亡靈拍攝照片助其轉世；第七代老闆兼攝影師徐奇周（周元飾）繼承家業，同時亦繼承了家族詛咒——徐氏男丁無法活到35歲以上；隨著35歲生日即將到來，奇周漸漸遭受鬼魂威脅，某天他意外發現熱血律師韓春（權娜拉飾），竟是不被亡靈影響的「安全區」！為了各取所需，2人一同經營照相館，由此展開了一段驚險又奇妙的旅程。

周元在《夜》飾演照相館的第七代攝影師徐奇周，他在訪問時談到角色：「他對生活沒有什麼遠大期望和樂趣，對別人也沒有感情；但在這個性格形成之前，奇周有著非常痛苦故事。」他坦言多次被劇本感動到大哭：「第一次讀劇本時，我便很同情奇周，我很久沒有哭成這樣，這部劇和我之前作品有所不同，即使我不用拍戲，我也經常觀看其他演員演戲，光是探班我也哭了很多次；而我選擇這部作品的原因，因為它是任何人都可以理解的溫暖故事。」

《夜》導演宋賢旭曾執導《又，吳海英》、《愛上變身情人》等，這次跟周元合作令人期待，同時他讚周元演技超班：「周元每部作品的成長幅度，都令人感到驚訝，但是今次你會看到他全新面貌！『徐奇周』很平凡卻甘願與命運抗爭、看似消極卻無限認真對待他的顧客，儘管他認為愛情對他來說，只是一種奢侈，但他逐漸向命運降臨的愛情敞開心扉、接受他的伴侶。這是一個立體而複雜的角色，對演員來說有一定難度，但是周元做到了，讓大家都很欽佩。

（即時娛樂）