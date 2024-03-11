《守闕者》案中有案爆戲味 古天樂彭于晏難分敵友 游學修鍾雪瑩吳祉昊活用手語拍戲 (13:15)

古天樂、周秀娜和劉冠廷主演的《尾隨》，是天下一電影於馬來西亞的首部作品。（大會提供）

游學修、鍾雪瑩和吳祉昊主演的《看我今天怎麼說》，以失聰青年生活為題材。（大會提供）

香港國際影視展2024今天（11日）揭幕，天下一電影披露未來推出電影片單，當中包括由唐唯瀚編劇及執導，古天樂（古仔）和彭于晏主演的《守闕者》。兩大型男繼《危城》後，相隔8年再度合作，《守闕者》講述悍探車正光（古天樂飾）一直漠視制度，遊走黑白界線，及後科技組刑警郭尚研（彭于晏飾）獲上級委派協助他，以新研發跟蹤系統，攜手追緝跨境犯罪活動。

當以為行動結束之際，郭尚研卻發現案中有案，行動背後竟掩藏車正光之秘密，而他本人亦成為被利用的棋子，陷入公義與真相的抗衡之中；先導預告揭露古天樂看似亦正亦邪的身分。

游學修、鍾雪瑩和吳祉昊主演的《看我今天怎麼說》，以失聰青年生活為題材，講述3位主角子信（游學修飾）、素恩（鍾雪瑩飾）和Alan（吳祉昊飾），如何無懼客觀限制，用各自方法開拓世界，過程中他們彼此撞得遍體鱗傷，卻默默引領對方尋找自我。

鍾雪瑩認為參演此片是難得經歷：「聾人群體有獨特文化與交流方式，很高興能夠與他們相處交流，從而了解他們語言，了解當中獲得快樂與面對困難。這次除了學習手語，還有參考使用人工耳蝸，及進行言語治療訓練學生的日常生活，在大半年間獲得他們很多幫助，塑造素恩這個角色。」

林敏驄、柯煒林和陳穎欣主演的《觸電》，講述車仔（林敏驄飾演）、邦少（柯煒林飾演）、霏霏（陳穎欣飾演）等組成Happy Hour電競隊參加比賽，將親情友情的羈絆化作電競賽場的搏殺，用一場不可能完成的戰鬥，讓心懷夢想的他們不再抱憾。

羅浩銘在戲中身兼多職，不但需要粉墨登場，更是原創故事、策劃及動作指導：「好感恩，第一次做咁多崗位，真係學到好多嘢，以前自己畀人Cast，今次到我去選角，同製片一齊搵景。今次套戲係講打機，最大挑戰係點樣令打機同唔打機嘅觀眾，都享受到套戲打鬥場面，我同團隊開會排練差唔多2個月。」

古天樂、周秀娜和劉冠廷主演的《尾隨》，是天下一電影於馬來西亞的首部作品，以一場「特別」的調查委託為開端——一名旅行社老闆要求私家偵探歐陽偉業（古天樂飾）調查自己女朋友，而這名女子竟是歐陽偉業妻子關詠心（周秀娜飾）。

為了到酒店捉姦，歐陽偉業放棄追查另一宗為客戶尋找失蹤未婚妻的案件，豈料女方在他離開現場後被殺，而兇手更可能是調查案件的警官陳康民（劉冠廷飾演）。一方面，歐陽偉業開始尾隨陳康民以彌補過失；另一方面，兇手的目標竟轉向那一個「她」。

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（即時娛樂）